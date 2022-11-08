Son Dakika
Palandöken geçidinde sis ve buzlanma etkili oluyor
Erzurum palandöken geçidinden etkili olan sis ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Çevre 08.11.2022, 15:05
Erzurum palandöken geçidinden etkili olan sis ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Dün akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığının hissedilir oranda düştüğü Erzurum’da palandöken geçidinde sis ve buzlanma etkili oldu. Erzurum-Tekman karayolunun sağlandığı Palandöken geçidinse etkili olan sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Sürücüler buzlanan yolda ilerlemekte güçlük çekti.