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Palandöken geçidinde sis ve buzlanma etkili oluyor

Erzurum palandöken geçidinden etkili olan sis ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Çevre 08.11.2022, 15:05
Palandöken geçidinde sis ve buzlanma etkili oluyor

Erzurum palandöken geçidinden etkili olan sis ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Dün akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığının hissedilir oranda düştüğü Erzurum’da palandöken geçidinde sis ve buzlanma etkili oldu. Erzurum-Tekman karayolunun sağlandığı Palandöken geçidinse etkili olan sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Sürücüler buzlanan yolda ilerlemekte güçlük çekti.

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