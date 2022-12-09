Palandöken Dağı sisle kaplandı

Erzurum’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis Palandöken Dağı’nda eşsiz manzaralar oluşturdu.

Erzurum’da aralıklı etkisini gösteren kar yağışı, yüksek kesimleri tamamen beyaza bürüdü. Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Erzurum’da sabah saatlerinde sis de etkili olmaya başladı. Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan 3 bin 200 rakımdaki Palandöken Kayak Merkezi’nde etkili olan sis, eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, “Bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği; sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor” denildi.