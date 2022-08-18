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Palamut ve su ürünleri denetimi yeni dönem öncesi sıklaştırıldı

Başta palamut avcılığına yönelik olmak üzere yasak avcılığa yönelik Şile ve Karadeniz tarafından denetim yapıldı. Uygulamada, tekneler teker teker durdurularak evrak ve su ürünleri kontrolleri yapıldı. Yeni sezon öncesi balıkçılara bilgilendirme yapıldı.

Çevre 18.08.2022, 13:12
Palamut ve su ürünleri denetimi yeni dönem öncesi sıklaştırıldı

Başta palamut avcılığına yönelik olmak üzere yasak avcılığa yönelik Şile ve Karadeniz tarafından denetim yapıldı. Uygulamada, tekneler teker teker durdurularak evrak ve su ürünleri kontrolleri yapıldı. Yeni sezon öncesi balıkçılara bilgilendirme yapıldı.

Başta palamut avcılığına yönelik olmak üzere yasak avcılığa yönelik Şile ve Karadeniz tarafından denedim yapıldı. Denetime, İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Kuzey Marmara Grup Komutanlığı ekipleri katıldı. Uygulamada, tekneler teker teker durdurularak evrak ve su ürünleri kontrolleri yapıldı. Yeni sezon öncesi balıkçılara bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan, 15 Ağustos ile su ürünleri av sezonu açılış tarihi olan 1 Eylül arasında sadece çapari ve olta ile en az 25 cm boyunda olmak şartıyla Palamut avcılığı yapılabilmektedir.

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