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Pakistan art arda iki depremle sarsıldı

Pakistan’ın Pasni kenti yakınlarında art arda 5.5 ve 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çevre 31.07.2022, 17:39
Pakistan art arda iki depremle sarsıldı

Pakistan’ın Pasni kenti yakınlarında art arda 5.5 ve 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Pakistan’ın Belucistan eyaletindeki Pasni kenti yakınlarında yerel saatle 18.42’de yerin 30 kilometre altında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Şiddetli sarsıntının ardından yerel saatle 18.52’de derinliği 10 kilometre olarak tespit edilen 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Depremlerde şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

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