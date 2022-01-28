Sinop Orman Bölge Müdürlüğü’nün açılışını yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ilk dört ülke arasındayız” dedi.

Resmi kuruluşu daha önce gerçekleşen Sinop Orman Bölge Müdürlüğü’nün açılış töreni için Sinop’u ziyaret eden Pakdemirli, “Orman neferlerimize yeni bir birim kazandırmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“Ormanlarımız hem süsümüz hem de gücümüzdür"

Pakdemirli, ağaçların ve ormanların öneminden bahsederek, “Biz ağacı yalnızca odun hammaddesi olarak da görmüyoruz. Zira orman ekosistemi başlı başına bir dünya. Ormanlarımız başta oksijen üretimi olmak üzere kirli havayı süzen, kaynakları koruyan, bataklıkları kurutan, yaban hayatını hayvan çeşitliliğini muhafaza eden, küresel ısınmayı engelleyen, turizmi geliştiren, ruh ve beden sağlığını iyileştiren onlarca işlevi ve katkısı vardır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi ormanlarımız akciğerimizdir. Ormanlarımız hem süsümüz hem de gücümüzdür. Bugün bu gücün daima farkında olarak mevcut küresel ısınmadan ormanlarımızın daha az etkilenmesi için çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Geçen yıl ilkim değişikliği sebebiyle yaşadığımız orman yangınları ve sel felaketlerinde büyük kayıplar verdik. Önümüzdeki dönemde böyle bir kayba mahal vermemek için yerinden ve daha hızlı müdahale edebilmek için teşkilatlarımıza yeni birimler kazandırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda taşra teşkilatımıza kazandırdığımız Sinop Orman Bölge Müdürlüğümüzün hep Sinop hem çalışma bölgesi hem de ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

“Dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ilk dört ülke arasındayız”

Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin ormancılık faaliyetlerindeki çalışmalarıyla dünyaya örnek olmuş bir ülke olduğunu ifade etti. Açıklamalarının devamında Pakdemirli, “Gururla ifade etmeliyiz ki son 19 yılda orman alanımızı 2,1 milyon hektar arttırarak 22,9 milyon hektara çıkardık. 5,6 milyon hektar alanda çalışma yaparak yaklaşık 5 buçuk milyar fidanı da toprakla buluşturduk. Yaptığımız ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları ile ülkemizi 46. sıradan 27. sıraya yükseldik. Dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ilk dört ülke arasındayız. Orman yangınlarında mücadelede 39 su atar helikopter, 3 anfibik uçak, 4 insansız hava aracı(İHA), 6 idari helikopter, 1 yönetim uçağı olmak üzere 4 bin 311 taşıt ve 162 gözetleme kulesinde 324 kamera kullanıyoruz. Ayrıca orman yangınlarıyla mücadelede ilk defa askeri amaçlar dışında insansız hava araçlarını da kullanmaya başladık. Böylece orman yangınlarına müdahale süremizi de o ortalama 40 dakikadan 12 dakikaya indirdik. 2022 yılında orman yangınlarına karşı beş amfibik uçak beş büyük tanker uçak on küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihale sürecini başlattık” ifadelerini kullandı.

Sinop’un 3/2sinin orman olduğunu dile getiren Pakdemirli, “Bu ormanlarımızın içinde ve civarındaki toplam 523 mahallemizin 461’i orman köyüdür. Dolayısıyla Sinop’ta sosyal hayatın ve ekonomik faaliyetlerin ormancılıktan azade olması mümkün değildir. Bu sebeple orman konusundaki imkanlarınızı ve gelirinizi arttırmak adına önemli çalışmalar yapıyoruz” bilgilerini verdi.

Bakan Pakdemirli, Sinop Orman Bölge Müdürlüğü bahçesine fidan dikti. Sinoplular ise bu açılışı Bölge Müdürlüğü önünde davul-zurna çalarak kutladı.