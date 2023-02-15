Özer: "Kara avcılığı ile ilgili alınan kararı destekliyoruz"

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem afeti nedeniyle Türkiye genelinde kara avcılığı, 14 Şubat 2023 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar durduruldu. Hatay Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Özer, kararı desteklediklerini açıkladı.

20 Ağustos 2022 ile 05 Mart 2023 tarih aralığını kapsayan 2022-2023 Av Döneminin, yaban hayatı ve yaşam alanlarının deprem felaketinden olumsuz etkilenmesi nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığınca 14 Şubat 2023 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu aktaran Hatay Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği (YAKORDER) Başkanı Mustafa Özer, "Ülkemizin önemli doğal kaynaklarından olan av ve yaban hayatının korunması maksadıyla 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun 5. ve 12. maddeleri gereğince alınan bu kararı destekliyoruz. Tüm avcılarımızı alınan karara uymaya davet ediyoruz. Vatandaşlarımız, herhangi bir avcılık faaliyeti veya yaralı yaban hayvanı gördüklerinde ihbarlarını ortak çağrı merkezi olan 112’ye yapabilirler" açıklamasında bulundu.