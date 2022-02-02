banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Fransa’da Müslümanlara yönelik çirkin saldırı
Fransa’da Müslümanlara yönelik çirkin saldırı
Instagram'a metaverse özelliği geldi!
Instagram'a metaverse özelliği geldi!
Avrupa’da ara transfer hareketli geçti
Avrupa’da ara transfer hareketli geçti

(ÖZEL) Zorlu şartların güvenilir bekçileri ’Akbaşlar’

Dünyaca ün yapmış Anadolu çoban köpeği ırklarından biri olarak bilinen “Akbaşlar”, zorlu kış şartlarına kolaylıkla adapte olarak bölgesini korumayı başarıyor.

Çevre 02.02.2022, 10:05
(ÖZEL) Zorlu şartların güvenilir bekçileri ’Akbaşlar’

Dünyaca ün yapmış Anadolu çoban köpeği ırklarından biri olarak bilinen “Akbaşlar”, zorlu kış şartlarına kolaylıkla adapte olarak bölgesini korumayı başarıyor.

ABD ve Avrupa ülkelerinde yoğun ilgi gören Akbaş ırkı köpekler, üstü koruma yeteneği ve güçlü vücut yapısıyla biliniyor. Anadolu coğrafyasına özgü olarak ün yapan Akbaşlar, küçükbaş ve büyükbaş hayvan sürülerinin güdülmesi ve korunması noktasında önemli yer tutuyor. Olumsuz hava koşullarına rahatlıkla adapte olabilen Akbaşlar, kar ve dondurucu soğuklara rağmen koruma görevini yerine getiriyor.

Eskişehir’in Karagözler Mahallesi’nde Akbaş ırkı köpekleri besleyen Öğretim Görevlisi Dr. Serkan Berber, köpeklerin evrildiği coğrafyadan dolayı soğuğa alışkın olduğunu söyledi. Akbaşların bölgesini korumak için karşısındaki yabancıya havlayarak yaklaştığını fakat ısırmadığını belirten Berber, köpeklerin kimseye zarar vermeyen bir yapısı olduğunu vurguladı.

“Üstlerine kar bile yağsa bir sıkıntı yaşamıyorlar”

Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü zamanlarda Akbaşların sorun yaşamadığını ifade eden Berber, “Bu köpekler geçmişte İç Anadolu Bölgesi’nde; Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar bölgelerinde görülmüşler. Şimdi Eskişehir’in sahiplendiği bir köpek ırkı olarak karşımıza çıkıyor. Eskişehir de kış aylarını soğuk geçiren illerimizden birisi. Bu şehirde evrildikleri için her türlü soğuk şartlarda, aç bile olsalar durumu idare edebiliyorlar. Genel olarak kuru olmaları gerekiyor. Genel köpek bakımı düşünüldüğünde hayvanın cinsine, tüy yapısına ve yağ oranına göre değişkenlik gösteriyor. İyi beslediğiniz ve kuru olduğu sürece hiç sıkıntı yaşamıyorlar zaten. Aslında hiçbir zorluğu yok, asıl zorluk bize. Sularının ve etlerinin buz tutması nedeniyle onları getirip götürmesi zor oluyor. Bize zorlukları var ama onlar kendileri karın üstünde yatıyorlar. Üstlerine kar bile yağsa bir sıkıntı yaşamıyorlar. Eksi 10-20 derecelerde bile hiç problem yaşamıyorlar” dedi.

“Kendisi ve karşısındakini riske atmadığı görülmüş”

Akbaşların ısırma davranışları hakkında yapılan araştırmalardan da bahseden Öğretim Görevlisi Dr. Berber, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Akbaşlar hakkında yapılan araştırmalardan bir tanesi de ısırma davranışı. Özellikle ABD’de bunun hakkında araştırmalar yapılmış. Bahçesini çok iyi koruduğu, saldırdığı veya havlayarak yabancıya yaklaştığı fakat gidip ısırmadığı ve kendisini de karşısındakini de riske atmadığı görülmüş. Her evimizin bahçesine giren bazen tanıdığımız bazen de kötü niyetli olmayan ancak bölgemize giren birileri olabiliyor. Isırmaması önemli bir konu. Biz yokken bahçeye kesinlikle kimseyi sokmuyor. Biz varken de bizim iyi iletişim kurduğumuz kişilere karşı yaklaşımlarının çok iyi olduğunu görebiliyoruz. Bu durum da araştırmalarla kanıtlanmış.”

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11