(Özel) Yunusların dev gemilerle oyunu
İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇEN DEV GEMİLERE OYUN OYNARCASINA EŞLİK EDEN SEVİMLİ YUNUSLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ. GEMİLERİN ÖNÜNDE ZIPLAYARAK YÜZEN YUNUSLAR GÜN DOĞUMU MANZARASIYLA EŞSİZ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.
İstanbul Boğazı’ndan geçen dev gemilere oyun oynarcasına eşlik eden sevimli yunuslar havadan görüntülendi. Gemilerin önünde zıplayarak yüzen yunuslar gün doğumu manzarasıyla eşsiz görüntüler oluşturdu.
Yunuslar kimi zaman sahil kenarlarına kadar gelerek kendilerini gösteriyor kimi zamanda kıyıdan kilometrelerce uzakta gemilerin önünde veya peşinde gözüküyorlar. İstanbul Boğazı’ndan geçen dev gemilerin bazılarıyla oyun oynarcasına yüzen yunuslar havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde geminin önünde havaya zıplayarak yüzen yunuslar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Metrelerce yukarı zıplayan yunuslar gemiden daha hızlı ilerleyerek adeta oyun oynadı. Bir süre İstanbul Boğazı’ndan Marmara Denizine doğru ilerleyen geminin önünden giden yunuslar daha sonra gözden kayboldu.
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