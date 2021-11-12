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(ÖZEL) Yosunlardan temizlenen Pelitözü Göleti eski haline döndü

Bilecik’in turizm açısından en önemli mesire alanlarından biri olan Pelitözü Gölet’inde, hızla yayılan yosunlar için anfibi tipi 2 kepçeyle 1 ay önce başlanan temizlik çalışmaları neticesinde gölet eski haline döndü.

Çevre 12.11.2021, 14:31
(ÖZEL) Yosunlardan temizlenen Pelitözü Göleti eski haline döndü

Bilecik’in turizm açısından en önemli mesire alanlarından biri olan Pelitözü Gölet’inde, hızla yayılan yosunlar için anfibi tipi 2 kepçeyle 1 ay önce başlanan temizlik çalışmaları neticesinde gölet eski haline döndü.

Bilecik’te merkeze bağlı Pelitözü Mahallesinde bulunan Gölpark Mesire Alanı’nı günde binlerce kişi ziyaret ederek başta piknik olmak üzere birçok aktivitelerle vakit geçiriyor. Geçtiğimiz yıllarda bu alanı Bilecik Belediyesi ilgilenirken, Bilecik İl Özel İdaresi belediyeden tahsisi iptal edilerek alanı geri almıştı. Burada vatandaşlar başta sinek ve bir tesisin lağım kokusundan şikâyet ederken, şimdi de yosun istilasına uğramıştı. İlk etapta kıyılarda başlayan yosun gün geçtikçe göleti sarmaya başlarken, masmavi sudan eser kalmamıştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden destek

İHA’nın ’Pelitözü Göleti böyle gidersen yosundan görünmeyecek’ başlıklı haberi sonrası geçtiğimiz ay Bilecik İl Özel İdaresi, göledi temizlemek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden anfibi tipi kepçe istedi. Çekici yardımıyla gölede indirilen 2 adet anfibi tipi kepçe 1 ay süren çalışmalarını tamamlarken, gölet eski haline kavuştu.

"Pelitözü Gölet’inde temizlik ve bakım çalışmaları tamamlandı"

Çalışmalar sonrası Bilecik İl Özel İdareden yapılan yazılı açıklamada, "İdaremiz mülkiyetinde bulunan Pelitözü Göleti içerisindeki mevcut su bitkileri için İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü’nce teknik araştırmalar yapılmış ve gölet içi temizliğinin ancak su yüzeyinde gidebilen amfibik araçlar ile yapılabileceğine karar verilmiştir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Hizmetleri Müdürlüğü ile iletişime geçilerek iki adet özel amfibik araç talebinde bulunulmuştur. Yapılan görüşmeler neticesinde çalışmalar suların azaldığı Ekim ayı içerisinde yapılması planlanmıştır. Pelitözü Göletinde oluşan bu su bitkilerinin temizliği 4 Ekim 2021 tarihinde başlamış olup, ilk defa yapılan bu temizlik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı iki amfibik sulak alan taşıtı ile su içerisindeki bitkiler biçilerek kıyıya çıkartılmış ve buradan kamyonlarla taşınarak bertarafı sağlanmıştır. Gölet içerisindeki su bitkileri temizlenerek göletin eşsiz manzarası görünür hale getirilmiştir. Yapılan bu çalışmalarda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın başta olmak üzere idaremize teknik destek sağlayan tüm Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına İdaremiz adına şükranlarımızı sunarız" denildi.

Öte yandan eskiden yosunlar ve otlar için bu bölgeyi tercih etmeyen balıkçılar temizlenen gölet sonrası bu bölgeye akın ederken, keyifli bir şekilde balık tutmaya başladılar.

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