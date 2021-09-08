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(Özel) Yarış dronu ile orman yangınları görüntülendi

Muğla’da haftalarca süren orman yangınlarından yeni görüntüler ortaya çıktı. Yarış dronu ile Bodrum İçmeler ve Çökertme civarındaki orman yangınları ve sonrasını görüntüleyen Emrah Kılıç’ın hazırladığı klip ile dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Çevre 08.09.2021, 14:02
(Özel) Yarış dronu ile orman yangınları görüntülendi

Muğla’da haftalarca süren orman yangınlarından yeni görüntüler ortaya çıktı. Yarış dronu ile Bodrum İçmeler ve Çökertme civarındaki orman yangınları ve sonrasını görüntüleyen Emrah Kılıç’ın hazırladığı klip ile dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.


Hava sıcaklıkları ve rüzgarın etkisiyle haftalarca süren Muğla’daki orman yangınlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Drone pilotu Emrah Kılıç orman yangınları ve sonrasını yarış dronu ile görüntüledi. Bodrum İçmeler ve Çökertme civarında yanan ormanlar yarış dronu ile görüntülendi. Görüntülerde yanan ormanların yakınından hızla geçen drone dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Yangın sonrasında çökertme civarındaki ormanların küle dönmüş hali çekilen görüntülere yansıdı. Kılıç’ın hazırladığı klip sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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