(ÖZEL) Yağışlar Eber Gölü’ne adeta can suyu oldu

Türkiye’nin en önemli göllerinden birisi olan Eber Gölü, yağışlardan olumlu etkilenirken, kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalan gölde su birikintisinin oluşmaya başlaması Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindeki vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Eber Gölü’nün Bolvadin ilçe sınırları içerisinde kalan kısmında su seviyesi son günlerde yağan yağmurler ile artmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda bir çok alanda suların çekilmesi ile gölün büyük kısmında gözlenen kuraklık son günlerde yerini su birikintilerine bıraktı. Gölün tekrar eski haline dönmesi için bir dizi proje hayata geçirirken, yağışlar göle adeta can suyu oldu.

Eber’de sevindiren görüntü

Su seviyesinin yükselmesi özellikle gölden kamış ticareti yapan bölgelerin başında gelen Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyü sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Su seviyesinin artmasının ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan köy Muhtarı Mevlüt Günyaz, gölde yıllardır özledikleri manzaranın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Günyaz, “Eber Gölü’nde yağan yağışlardan sonra su seviyesi yükseldi. Eber Gölü Çay, Sultandağı ve Bolvadin ilçelerinin ortasında kaldığı için burayla fazla ilgilenilmiyor. Yetkinin Bolvadin Kaymakamlığına verilerek gölün korunmasını istiyoruz. Biz buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz. Bu bölgede tekne turları yapılıp, tur güzergahına alınsın” diye konuştu.

Öte yandan, geçtiğimiz yıllarda İHA kameramanları tarafından dron ile havadan çekilen görüntüler kuraklık tehlikesinin baş gösterdiği gölün içler acısı halini gözler önüne sermişti. O dönem kayık mezarlığını anımsatan görüntüler şimdi yerini sulak alanlara bırakmış durumda.