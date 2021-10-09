(Özel) Vefalı köpek, kendisine su içiren öğrenciyi okuluna kadar takip etti

Bayburt’ta, son anda ezilmekten kurtulan vefalı sokak köpeği, kendisine çeşme başında elleriyle su içiren Bayburt Lisesi 3. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Bayram’ı okuluna kadar takip ederek beklemeye başladı ve ders bitimine kadar da oradan ayrılmadı.

Köpeğin kaygı dolu gözlerle çeşme başında su içmek için beklediğini gördüğünü ve duruma kayıtsız kalmadığını dile getiren lise öğrencisi Ömer Faruk Bayram, "Ben köpeği kaygı dolu gözlerle çeşme başında gördüm. Korkmuştu, su içmek istiyordu herhalde. O arada su verebileceğim herhangi bir kap, tas bulamadığım için elimle su içirmek istedim" diye konuştu. Ayrım gözetmeksizin bütün canlılara aynı hassasiyeti gösterdiğini ifade eden Bayram, "bu köpek olsun, başka köpek olsun ya da farklı bir canlı olsun, hiç fark etmez. Bütün canlılara aynı şekilde yaklaşıyorum, yardım ediyorum" diye konuştu.

"Öğrencimizin bu tutumu bizi çok memnun etti"

Bayburt Lisesi Okul Müdürü Halil İbrahim Arslan, öğrencisinin bu davranışından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ömer Faruk isimli öğrencimizin bu davranışı bizi fazlasıyla memnun ve onore etmiştir. Okulumuzun gayesi çevreye, doğaya, canlılara karşı duyarlı bir nesil yetiştirmektir" ifadelerini kullandı.