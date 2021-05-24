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(Özel) Üsküdar’da yanan Tarihi Vaniköy Camii’nin son hali böyle görüntülendi

Üsküdar’da yanarak kullanılamaz hale gelen Tarihi Vaniköy Camii’nin yangından 6 ay sonraki son hali drone ile havadan görüntülendi.

Çevre 24.05.2021, 09:40
(Özel) Üsküdar’da yanan Tarihi Vaniköy Camii’nin son hali böyle görüntülendi

Üsküdar’da yanarak kullanılamaz hale gelen Tarihi Vaniköy Camii’nin yangından 6 ay sonraki son hali drone ile havadan görüntülendi.

Üsküdar’da bulunan Tarihi Vaniköy Camii, 15 Kasım 2020 tarihinde çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale gelmişti. 355 yıllık Vaniköy Camii’nin yangından 6 ay sonraki son hali drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, caminin minaresinin ayakta kaldığı, diğer kısımların kullanılamaz halde olduğu yer alıyor.

Ne Olmuştu

Üsküdar’da bulunan Tarihi Vaniköy Camii’nde 15 Kasım 2020 tarihinde yangın çıktı. Camii, yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca caminin ait olduğu vakfın yöneticisi Uğur Vanioğlu hakkında ‘taksirle yangına neden olma’ suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı tespit edildi. Savcılık, 21 Ocak 2021 tarihinde soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verdi.
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