(Özel) Uludağ’da göller buz tuttu ama kar yok

Kış turizminin önde gelen merkezlerinde Uludağ’da halen beklenen kar yağışı gerçekleşmezken, zirvedeki göller buz tuttu. Buz tutan göllerin üzerinde gezen Bursalı dağcı İsmet Şentürk; buz tutan göllerin kar ve sis bulutları altındaki masalsı anlarını görüntüledi.

Her sene yeni yıl gecelerinde lapa lapa yağan kar görüntüsüyle hafızalara kazınan Bursa Uludağ’da bu yıl da beklenen kar yağışı halen başlamadı. Bursa’nın su deposu konumundaki Uludağ’da ocak ayı ortası olmasına rağmen halen yağmayan kar kuraklık konusunda endişeye sebep olurken, Bursalı dağcı İsmet Şentürk de çok az kar bulunan Uludağ’ın zirvesini ve kar olmamasına rağmen buz tutan gölleri görüntüledi. Usta dağcı kar olmayışı sebebiyle kuraklığa ve susuzluğa dikkat çekerken, vatandaşları kıt su kaynaklarını idareli kullanmaları hususunda uyardı.

Buz tutan göllerin üzerinde yürüdü

Uludağ’ın zirvesinde çok az miktarda kar olmasına rağmen soğuk hava sebebiyle göllerin tamamının buz tuttuğunu belirten Şentürk, buz tutan Kara Göl ve Buzlu Göl üzerinde yürüyüp gölün yüzeyindeki karı kazıyıp donan metrelerce kalınlıktaki buz kütlesini görüntüledi. Kara Göl ve Buzlu Gölün yağışların olmaması sebebiyle daha önce hiç olmadığı kadar çekildiğini ve su miktarının azaldığını belirten dağcı Şentürk, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar sebebiyle yaban hayattaki ayılarında Uludağ’da kış uykusuna yatamadıklarını belirtti. Oteller Bölgesinden, Göller Bölgesine kadar uzanan tırmanma yürüyüşü sırasında pek çok ayı ayak izine denk geldiğini anlatan Şentürk, "Yavrulama dönemine girmiş olan hamile boz ayılar, inlere girip yavrulamak için kış uykusuna yatıyorlar. Burada yavrularını belirli ölçülerde büyümeleri için zaman geçiriyorlar. Uludağ’daki ayıların genel olarak kış aylarında da aktif olduklarını söyleyebiliriz, çünkü karda hep izlerini görüyoruz. Bazen karşımıza çıkıyorlar, dolayısıyla bizim bildiğimiz o genel anlamdaki kış uykusuna yatmak bizim coğrafyamızda tam olarak yaşandığı söylenemez" diye konuştu.

Öte yandan Uludağ’da 11 Ocak’tan itibaren yoğun kar yağışının beklendiği belirtildi.