(Özel) Tren istasyonunda ayağı kopan köpek sağlığına kavuştu

İstanbul’da sahibi tarafından sokağa terk edilen köpek, yemek bulmak için girdiği Yedikule Tren İstasyonu’nda vagonlardan birine ayağını kaptırarak yaralandı. Hayvan barınağında tedavi edilen köpek, sağlığına kavuştu. Bakıcılar ise çocukları gibi sevdikleri köpeğe “Oğluş” ismini verdi.

Fatih’te sahibi tarafından sokağa terk edilen Rottweiler cinsi köpek, yemek bulmak için ilçede bulunan Yedikule Tren İstasyonu girdi. Burada hareket eden bir vagona sol arka ayağını kaptıran köpek, yaralandı. Köpeği o durumda gören hayvanseverler, Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı’na getirdi. Burada görevliler tarafından adeta çocukları gibi bakılan köpek, kısa sürede sağlığına kavuştu. Tedavi ve bakım sürecinin ardından köpeğe “Oğluş” ismi verildi. Bundan sonraki hayatına bir ayağı olmadan devam edecek olan “Oğluş” şimdi sahiplenilmek için hayvanseverleri bekliyor. Barınaktaki birçok hayvanın travmasından bahseden Yedikule Hayvan Barınağı Yöneticisi Meral Olcay, buradaki tüm hayvanların tedavisi yaptıklarını ama en önemlisi bir daha terk edilmeyecekleri yuvalarının olması gerektiğini söyledi.

“Yemek bulmak için girdiği bir tren istasyonunda vagon ayağını komple kopartmış”

Barınaktaki birçok hayvanın travmasından bahseden Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı Yöneticisi Meral Olcay, “Bir Rottweiler cinsi, ismi ‘Oğluş’. pet shoptan satın alınmış ama sonra sokağa atılmış. Sokakta yaşamayı bilmediği ve yemek bulmak için girdiği bir tren istasyonlarının olduğu bölgede maalesef vagon ayağını komple kopartmış. Engelli bir köpek, eğer onu sahibi sokağa atmasaydı hayvanın başına bunlar gelmeyecekti. Bir Safkan Kangal cinsi, ismi Efe daha 6-7 aylıkken ayaklarında sakatlık var diye sokağa atılıyor. Oysa sakatlığın sebebi bir üretim çiftliğinde annesinden çok küçük aylıkken belki bir ayını doldurmadan alındığı ve yeterli anne sütünü alamadığı için raşitik oluyor. Bu kadar erken yaşta ayrıldığı için. Korumamız gereken Safkan Kangal’ın sokaklarda olması gerçekten üzüntü verici. Bir French bulduk, ismi Ares petshoptan ciddi rakamlara satın alınmış ondan sonra da evi pisletiyor veya çok havlıyor diye herhangi bir sebepten dolayı terk edildi. Elvis Cocker Golden melezi çok tatlı bir hayvan. Yüksek ihtimal sahibinden şiddet gördüğünü düşünüyorum. Çünkü insanlara karşı hiçbir güveni yok bana güvenmesi bile nereden baksanız iki ayı buldu. Benim dışında 1-2 kişi daha var sevip güvendiği onun dışında herkesi ısırıyor. Travmalı bir köpek” dedi.

“Barınakta olmayı hiçbir hayvan hak etmiyor. çünkü bir suç işlemediler”

Fatih Belediyesi’nin hayvan dostu bir belediye olarak hizmet verdiğine dikkat çeken Olcay, barınaktaki hayvanların bir daha terk edilmeyecek birer yuvalarının olması gerektiğini söyledi. Olcay, “Vatandaşların ihbarı üzerine yaralı veya kısırlaştırılacak olan hayvanlar belediyemizin ekipleri tarafından özenle alınarak barınağa ulaştırılıyor. Burada tedavileri yapılıyor. Tabi en önemli şey hayvanın travması, öncelikle onu atlatacaksınız ki hayvan tedaviyi kabul etsin. Sadece ilaç tedavisi de yeterli olmuyor. Yemiyor, içmiyor ancak buradaki görevlilerin ve gönüllülerin ilgisi, alakası ve sevgisi ile hayata dönebiliyor. Elimizden geldiğince tedavilerini yapmaya çalışıyoruz. Ama en önemlisi bir daha asla terk edilmeyecekleri, kalıcı bir birer yuvalarını bulmak. O nedenle tek ihtiyaçları birer sıcacık yuva. Burada sevgi veriyoruz ama yeterli değil. Hepsi birer ev istiyor ve barınakta olmayı hiçbir hayvan hak etmiyor. çünkü bir suç işlemediler” şeklinde konuştu.