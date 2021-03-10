banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Paşinyan Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldı
Paşinyan Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldı
Bugün Miraç Kandili...
Bugün Miraç Kandili...
Ünlü futbolcu ölü bulundu!
Ünlü futbolcu ölü bulundu!
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...

(Özel) Tren istasyonunda ayağı kopan köpek sağlığına kavuştu

İstanbul’da sahibi tarafından sokağa terk edilen köpek, yemek bulmak için girdiği Yedikule Tren İstasyonu’nda vagonlardan birine ayağını kaptırarak yaralandı. Hayvan barınağında tedavi edilen köpek, sağlığına kavuştu. Bakıcılar ise çocukları gibi sevdikleri köpeğe “Oğluş” ismini verdi.

Çevre 10.03.2021, 09:18
2
(Özel) Tren istasyonunda ayağı kopan köpek sağlığına kavuştu

İstanbul’da sahibi tarafından sokağa terk edilen köpek, yemek bulmak için girdiği Yedikule Tren İstasyonu’nda vagonlardan birine ayağını kaptırarak yaralandı. Hayvan barınağında tedavi edilen köpek, sağlığına kavuştu. Bakıcılar ise çocukları gibi sevdikleri köpeğe “Oğluş” ismini verdi.

Fatih’te sahibi tarafından sokağa terk edilen Rottweiler cinsi köpek, yemek bulmak için ilçede bulunan Yedikule Tren İstasyonu girdi. Burada hareket eden bir vagona sol arka ayağını kaptıran köpek, yaralandı. Köpeği o durumda gören hayvanseverler, Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı’na getirdi. Burada görevliler tarafından adeta çocukları gibi bakılan köpek, kısa sürede sağlığına kavuştu. Tedavi ve bakım sürecinin ardından köpeğe “Oğluş” ismi verildi. Bundan sonraki hayatına bir ayağı olmadan devam edecek olan “Oğluş” şimdi sahiplenilmek için hayvanseverleri bekliyor. Barınaktaki birçok hayvanın travmasından bahseden Yedikule Hayvan Barınağı Yöneticisi Meral Olcay, buradaki tüm hayvanların tedavisi yaptıklarını ama en önemlisi bir daha terk edilmeyecekleri yuvalarının olması gerektiğini söyledi.

“Yemek bulmak için girdiği bir tren istasyonunda vagon ayağını komple kopartmış”

Barınaktaki birçok hayvanın travmasından bahseden Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı Yöneticisi Meral Olcay, “Bir Rottweiler cinsi, ismi ‘Oğluş’. pet shoptan satın alınmış ama sonra sokağa atılmış. Sokakta yaşamayı bilmediği ve yemek bulmak için girdiği bir tren istasyonlarının olduğu bölgede maalesef vagon ayağını komple kopartmış. Engelli bir köpek, eğer onu sahibi sokağa atmasaydı hayvanın başına bunlar gelmeyecekti. Bir Safkan Kangal cinsi, ismi Efe daha 6-7 aylıkken ayaklarında sakatlık var diye sokağa atılıyor. Oysa sakatlığın sebebi bir üretim çiftliğinde annesinden çok küçük aylıkken belki bir ayını doldurmadan alındığı ve yeterli anne sütünü alamadığı için raşitik oluyor. Bu kadar erken yaşta ayrıldığı için. Korumamız gereken Safkan Kangal’ın sokaklarda olması gerçekten üzüntü verici. Bir French bulduk, ismi Ares petshoptan ciddi rakamlara satın alınmış ondan sonra da evi pisletiyor veya çok havlıyor diye herhangi bir sebepten dolayı terk edildi. Elvis Cocker Golden melezi çok tatlı bir hayvan. Yüksek ihtimal sahibinden şiddet gördüğünü düşünüyorum. Çünkü insanlara karşı hiçbir güveni yok bana güvenmesi bile nereden baksanız iki ayı buldu. Benim dışında 1-2 kişi daha var sevip güvendiği onun dışında herkesi ısırıyor. Travmalı bir köpek” dedi.

“Barınakta olmayı hiçbir hayvan hak etmiyor. çünkü bir suç işlemediler”

Fatih Belediyesi’nin hayvan dostu bir belediye olarak hizmet verdiğine dikkat çeken Olcay, barınaktaki hayvanların bir daha terk edilmeyecek birer yuvalarının olması gerektiğini söyledi. Olcay, “Vatandaşların ihbarı üzerine yaralı veya kısırlaştırılacak olan hayvanlar belediyemizin ekipleri tarafından özenle alınarak barınağa ulaştırılıyor. Burada tedavileri yapılıyor. Tabi en önemli şey hayvanın travması, öncelikle onu atlatacaksınız ki hayvan tedaviyi kabul etsin. Sadece ilaç tedavisi de yeterli olmuyor. Yemiyor, içmiyor ancak buradaki görevlilerin ve gönüllülerin ilgisi, alakası ve sevgisi ile hayata dönebiliyor. Elimizden geldiğince tedavilerini yapmaya çalışıyoruz. Ama en önemlisi bir daha asla terk edilmeyecekleri, kalıcı bir birer yuvalarını bulmak. O nedenle tek ihtiyaçları birer sıcacık yuva. Burada sevgi veriyoruz ama yeterli değil. Hepsi birer ev istiyor ve barınakta olmayı hiçbir hayvan hak etmiyor. çünkü bir suç işlemediler” şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 28 58
4. Trabzonspor 28 51
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 28 46
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 28 39
10. Antalyaspor 28 36
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 28 30
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 28 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Adanaspor 25 27
14. Menemenspor 25 27
15. Balıkesirspor 25 26
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 28 65
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 28 50
5. West Ham 27 48
6. Everton 27 46
7. Tottenham 27 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 27 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 27 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 25 59
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 26 42
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 25 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 26 22
20. Huesca 26 20