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(Özel) Tekirdağ’da ‘Sarı bahar’

Trakya Bölgesi’nde son yıllarda ayçiçeğinin yerini almaya başlayan kanola tarlalarının çiçek açması ile Tekirdağ sarı renge boyandı.

Çevre 04.05.2021, 11:01
(Özel) Tekirdağ’da ‘Sarı bahar’

Trakya Bölgesi’nde son yıllarda ayçiçeğinin yerini almaya başlayan kanola tarlalarının çiçek açması ile Tekirdağ sarı renge boyandı.

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’de son yıllarda ekimi artan kanola tarlaları bahar aylarında bölgeyi sarı renge boyuyor. Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli ile ilçeleri, mahalleleri ve köylerinde ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve giderek ekimi artan kanola, doğadaki göz zevkine renk katıyor.

Sarı ile yeşilin savaşı

Yeşil renkli buğday tarlaları ile sarı renkli çiçek açan kanola tarlaları tabiatın güzelliğini gözler önüne seriyor. Doğadaki birbirinden güzel bitkilerin tarlalarda renk cümbüşü oluşturması da dikkat çekiyor.

Yağ bitkisi olarak kullanılan kanolanın çiçek açmasıyla Tekirdağ ve çevresinde güzel görüntüleri de beraberinde getirdi. Tekirdağ’daki sarı ile yeşilin savaşı drone ile havadan görüntülendi.

Havaların ısınmaya başlamasıyla yaşanan renk cümbüşü ve doğal güzellik görenleri adeta mest ediyor.
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