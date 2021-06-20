banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş ve Sezgin Baran Korkmaz'ın ses kaydı yayınlandı
Veyis Ateş ve Sezgin Baran Korkmaz'ın ses kaydı yayınlandı
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular

(ÖZEL) Sulama kanalının rengi maviye döndü, vatandaşlardan ihbar yağdı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sulama kanalındaki yosunların ve yabancı otların oluşumunu engellemek için dökülen bakır sülfat, suyun rengini maviye çevirince belediyeye ihbar yağdı. Vatandaşların balık ölümlerinin yaşandığını söylemesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı araştırma sonunda kanalda yoğun ve yabani ot oluşumunun engellenmesi için bakır sülfat döküldüğü belirendi. Vatandaşlar dökülen maddenin balık ölümüne sebep olduğunu ileri sürüp tepki gösterdi.

Çevre 20.06.2021, 11:45
(ÖZEL) Sulama kanalının rengi maviye döndü, vatandaşlardan ihbar yağdı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sulama kanalındaki yosunların ve yabancı otların oluşumunu engellemek için dökülen bakır sülfat, suyun rengini maviye çevirince belediyeye ihbar yağdı. Vatandaşların balık ölümlerinin yaşandığını söylemesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı araştırma sonunda kanalda yoğun ve yabani ot oluşumunun engellenmesi için bakır sülfat döküldüğü belirendi. Vatandaşlar dökülen maddenin balık ölümüne sebep olduğunu ileri sürüp tepki gösterdi.

Dün akşam saatlerinde sulama kanalındaki suyun maviye dönüştüğünü gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Kanalın fotoğrafını çeken vatandaşlar kanaldaki balıkların ölerek suyun yüzüne çıktığını, birçoğunun da can çekiştiği gerekçesiyle belediye ve yetkili kurumlara ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Manavgat Belediyesi Zabıta ekibi kanala mavi bir cismin döküldüğünü belirledi. Ekipler kanala bu maddeyi kimin döktüğünü araştırırken Sulama Birliğinden gelen mesajla konu aydınlandı.

Sulama Birliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Bakır sülfat kanallardaki tutunan yosun ve bitkileri temizleyerek yosun tutmasını önler" denildi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
24°
parçalı az bulutlu
banner493