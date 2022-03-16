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(ÖZEL) Su taşıyarak göletlerini yüzde 100 doldular

Eskişehir’de hem yağışların etkisi, hem de çiftçinin yaklaşık 2 bin 500 metre uzaklıktaki dereden kurduğu boru sistemiyle taşınan yağmur suyu, Beyaz Altın Göleti’ni yüzde 100 doldurdu. Yaklaşık 1 milyon 200 bin ton su ile dolan 42 metre derinliğindeki gölet, geçen seneyi kurak geçiren çiftçinin yüzünü güldürdü.

Çevre 16.03.2022, 09:55
(ÖZEL) Su taşıyarak göletlerini yüzde 100 doldular

Eskişehir’de hem yağışların etkisi, hem de çiftçinin yaklaşık 2 bin 500 metre uzaklıktaki dereden kurduğu boru sistemiyle taşınan yağmur suyu, Beyaz Altın Göleti’ni yüzde 100 doldurdu. Yaklaşık 1 milyon 200 bin ton su ile dolan 42 metre derinliğindeki gölet, geçen seneyi kurak geçiren çiftçinin yüzünü güldürdü.

Kış ayı boyunca yoğun yağış alan Eskişehir’de çiftçinin yüzü gülüyor. Beyaz Altın Mahallesi’nde bulunan 42 metre derinliğindeki gölet, şimdiden yüzde 100’lük doluluk oranına ulaştı. Tamamı dolu vaziyetteyken 1 milyon 200 bin ton su alan gölet, mahalleli çiftçinin yukarıdaki dereden çektiği takviye borusuyla kısa sürede doldu. Mahalledeki sulama kooperatifinin ve çiftçilerin çabası ve duyarlılığı sayesinde kurulan su aktarım sistemiyle birlikte yağmur sularının da biriktiği gölet, 2021 yazını kurak geçiren çiftçi için büyük umut oldu.

“Allah bu sene bize büyük bir nimet verdi”

Yağışların çok olmasıyla göletteki doluluğun mutlu ettiğini ifade eden çiftçi Mustafa Erdem, bereketli bir sezon beklediklerini söyledi. Tarıma verilecek destekle daha iyi kazanacaklarını belirten Erdem, “Bu günümüze bin şükürler olsun. Geçen sene susuzluğun çok sıkıntısını çektik. Bu seneki durumumuz çok güzel. Devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun. Allah bu sene bize büyük bir nimet verdi. Göletimiz doldu. İnşallah hayırlı bir sezon olur. Bütün çiftçi arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olsun. Allah iyi günlerde bol kazançlar versin. Verilerimiz iyi olursa ve tarıma güzel destek verirlerse kazanacağız. Durmak yok çalışmaya devam” ifadelerini kullandı.

“Suyumuz arka dereden kendi basıncıyla gelip gölete takviye oluyor”

Yaklaşık 2 bin 500 metre uzaklıktaki dereden boru sistemiyle yağmur suyunu gölete taşıdıklarını belirten Beyaz Altın Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı Şevket Kenar, geçtiğimiz yıla göre 2 kat doluluk oranına ulaştıklarını belirtti. Kendi imkânlarıyla yaptıkları sistemle göleti daha kolay doldurduklarını belirten Kenar, “Geçen sene suyumuz şuan olanın yarısı kadardı. Su olmadığı için geçen sene yeşillik ekemedik. Mecbur arpa ve buğday ektik. Bu sene suyumuz doldu. Şuradaki suyumuz arka dereden kendi basıncıyla gelip gölete takviye oluyor. Geçen sene kendimiz yaptık. Geçtiğimiz yıl yağış az olduğundan dolayı 15 gün su geldi. Daha sonra kesildi. Geçen sene buralarda yağış hiç yoktu desek yeri var. Hele kar yağışı çok çok azdı. Yok demeyecek kadar yağdı. En sonra 2020 yılında dolmuştu. Geçen sene yüzde 50’si dolmuştu. 20-22 metre kadar derinlik vardı. Geçen sene kar olmadığı için dolmadı” dedi.

“Birlik ve beraberlikle devletimizin yaptığı göleti doldurdular”

Mahalledeki çiftçilerin birlik ve beraberlik içinde çalışarak kooperatif kurduğunu ve suya sahip çıktıklarını belirten Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, su miktarının daha da artmasını beklediklerini söyledi. Nisan yağmurlarıyla çiftçinin yüzünün daha fazla güleceğini belirten Buluşan, şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz yıl olan kuraklık bütün üreticilerimiz için büyük bir sıkıntıydı. Beyaz Altın Mahallesi’ndeki kooperatifin büyük önemi ve anlamı var. Bu birlik ve beraberlikle devletimizin yaptığı göleti doldurdular. Yaklaşık 2 bin 500 metre uzaktaki dağda akan dereden akan suyu kooperatif kendi imkânlarıyla buraya kadar getirdi. Genelde yüzde 50 kadar dolan bu göleti yüzde 100’e kadar yükselttiler. Bu diğer göletlerimize göre bir fark oluşturuyor. Tabi ki Yukarı Kartal ve Keskin göletlerinde de bu sene doluluk oranı yüksek. Mart sonu Nisan başı olacak toprak gevşemesiyle, yüzeydeki karın eriyip buraya daha da katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Nisan yağmurlarıyla bereketli bir sezon bekliyoruz. Bizleri mazot ve enerji fiyatlarının artışı zorluyor. Fakat umudumuz suda. Bu seneki su miktarı üreticimize umut veriyor.”

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