(Özel) Sibirya değil Kazdağları

Kazdağları’nda yoğun kar yağışı ve eksi 10 derecenin altına düşen sıcaklık değerleri sonrasında zirve noktalara yakın yerlerde ağaçlar poyraz fırtınasının da etkisiyle buz tuttu. Kazdağları’nda çekilen görüntüler Sibirya ormanlarını hatırlattı.

Bölgede yılın 12 ayı yürüyüş ve tırmanışlar yapan Keşif Yolcuları grubu son olarak Kazdağları’nın en yüksek ikinci tepesi olan bin 300 metre yükseklikteki Eybek zirvesine bir tırmanış gerçekleştirdiler. Zorlu hava şartlarında yoğun kar yağışı eşliğinde yapılan tırmanışta kameralara yansıyan görüntüler Sibirya’yı anımsattı. Kazdağları’nda kar yağışı ve şiddetli poyraz nedeniyle ağaçlar ağaçlar adeta buz tuttu. Bölgede sıcaklık değerleri eksi 10 derecenin de altına indi.

Kazdağları’nda kar yağışının bitmesinin ardında dondurucu soğukların etkili olması bekleniyor.