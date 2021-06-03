Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde özel öğrencilerin yetiştirdiği 100 bıldırcın doğaya salındı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde özel eğitim öğrencileri tarafından yapılan proje kapsamında 100 adet bıldırcın 4 buçuk aylık süre zarfında öğretmenlerinin kontrolünde yetiştirildi.

Doğayı korumak ve öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında Müjgan-Serkan Karagöz Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencileri, okul içerisinde kurulan özel atölyede bıldırcın üretimine başladı. Öğrenciler, okul öğretmenleri gözetiminde 100 adet bıldırcın yetiştirdi. Yetiştirilen bıldırcınlar 15 Temmuz Hatıra Ormanı’nda doğaya bırakıldı. Yapılan programa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın yanı sıra İlçe Kaymakamı Atilla Selami Abban, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Engin, İlçe Emniyet Müdürü Ferhat Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş ve hayırseverler katıldı.