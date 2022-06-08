(Özel) Öğrenciler lemurları elleriyle besledi

Dünya Çevre Haftasında çevre bilincini arttırmak için Bursa Hayvanat Bahçesine gelen minik öğrenciler, lemurların beslenme saatine konuk olup onları elleriyle besledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nin maskotları olan lemurlar, Dünya Çevre Haftasının en şanslıları oldu. Çevre bilincini arttırmak için çeşitli ziyaretlerde bulunan minik öğrenciler, lemurları bakıcıların hazırladığı muzlarla besledi. Muzla besledikleri lemurlara yakın olmanın keyfini yaşayan çocuklar, kimi zamanda korkarak ne yapacağını şaşırdı.

Seçilen öğrencilerin haricinde diğer sınıf arkadaşları ise, onları uzaktan seyrederken büyük heyecan yaşadı. Çocukların ellerinden muzları alan lemurlar ise, keyifli bir gün yaşadı.

Çocuklar ayrıca, deve kuşu yumurtası parçalarını da boyayarak kendilerine hatıra süs yaptı.