(Özel) Mimar Sinan 445 yıl önce kendisini yaptı, şimdi meydanı yapılamıyor

Türk İslam Mimarisinin zirvesi, eşsiz mabet Selimiye Camii’nin önündeki meydanla ilgili projede belirsizlik sürüyor.

2017 yılında Edirne Belediyesi tarafından başlatılan Selimiye Camii Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi kapsamında ortaya çıkan Yemiş Kapanı Hanı duvarlarının kalıntıları ve Mimar Sinan’ın su yolu bulunan meydanın korunması için arkeopark projesi hazırlanmıştı. Edirne Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu da alan için koruma kararı vermişti. 14 Mart 1575 tarihinde Osmanlı’nın en ünlü mimarlarından Mimar Koca Sinan tarafından yapılan eşsiz mabedin, 2020 yılında meydan projesinin yapılamaması ve atıl durumda bırakılması hem Edirneli vatandaşların hem de gelen turistlerin tepkisine sebep oluyor.

Mimar Sinan 445 yıl önce kendisini yaptı, şimdi meydanı yapılamıyor

CHP’li Edirne Belediyesi bünyesinde yeşil alan olarak geçen ve mülkiyeti belediyeye ait olan bölgede hanın yeniden ihyası gündeme gelmiş ve konu ‘silüeti’ bozacağı düşüncesiyle Kültür Varlıklar Yüksek Kurulunca reddedilmişti.

“Turistlerin dikkatini çekecek kadar da pejmürde durumda”

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, İHA’ya yaptığı açıklamada, “Bilindiği gibi Edirne, Osmanlı yapıtları ile her tarafı dolanmış bir şehir. Bunların arasında baş yapıt olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Selimiye Camii mevcut. Ama maalesef ki UNESCO Dünya Kültür Mirası Selimiye Cami’mizin etrafı, yani alan yönetimi dediğimiz alanı kapsayan özellikle meydanı 4-5 yıldan beri bir sıkıntı içerisinde. Selimiye Meydanı yaklaşık 4 yıldır bir belirsizlik içinde bulunuyor. Bu sıkıntı, Selimiye Meydan düzenlenmesi olarak Yemiş Kapanı Hanı’nın ortaya çıkarılması ve bu süreçle ilgili olarak kurumlar arası bir soruna dönüşen ve Edirne içinde turizm açısında da sıkıntılar oluşturan mevcut ortam söz konusu. Selimiye’nin Meydanı peyzajdan çok uzak. Gelen turistlerin dikkatini çekecek kadar da pejmürde durumda” dedi.

“Böyle bir başyapıtın, Mimar Sinan’ın eserinin hatırasının korunması gerekiyor”

Bacıoğlu, “Bu anlamda, kurumların artık 4-5 yıldan beri devam bu süreçle ilgili sıkıntılarla ilgili sorunları tabi ki çaba içindeler ama daha hızlı bir şekilde bu süreçte yönetip Selimiye Meydanı’nın düzenlemesi ve hatta etrafındaki bütün sokakların, caddelerin ihya edilerek, böyle bir Dünya Mirası, böyle bir başyapıtın, Mimar Sinan’ın eserinin hatırasının korunması gerekiyor” diye konuştu.

“Akılla, mantıkla ya da mevcut süreçle izah edemeyeceğimiz bir durum”

Bacıoğlu, “Akılla, mantıkla ya da mevcut süreçle izah edemeyeceğimiz bir durum bu. Çünkü çok uzun süreçten beri böyle, hadi bir yıl bilemedin 2 yıl bekleyebiliriz ama 4-5 yıldan beri bir başyapıtın, dünyaca ünlü bir eserin etrafının bu şekilde kalması kabul edilemez bir durum. Çok vahim bir durum. Bunu anlatmakta, izah etmekte çok zorluk çekiyoruz. Bu süreci iyi yönetemedik. Şehir olarak, yetkililer olarak iyi yönetemedik” ifadelerini kullandı.

Tarihi Yemiş Kapanı Hanı

3. Murad döneminde, 1590’lı yıllarda Türk İslam mimarisinin şaheseri kabul edilen Selimiye Camii Arastasının batı tarafında yaptırılan ve 100 odalı olduğu tahmin edilen hanın, zamanla harabeye döndüğü ve üzerinin toprakla kapatılarak Selimiye Meydanı’na katıldığı belirtiliyor.