(Özel) Millet Bahçesi ve Sahil Projesi Lapseki’ye büyük değer katacak

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, yapımı devam eden 35 bin 500 metrekare Millet Bahçesi ile 45 bin metrekare alana yapılacak olan Lapseki Sahil projesinin ilçeye büyük değer katacağını söyledi.

Çanakkale’nin Lapseki ilçe sahilinde 80 bin metrekare alan üzerinde 35 bin 500 metrekare alana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan Millet Bahçesi ile Lapseki Belediyesi tarafından 45 bin metrekare alan üzerinde Lapseki Sahil Projesi çalışmalarının yapımı tüm hızıyla devam ediyor. 35 bin 500 metrekarelik alana yapılan Millet Bahçesi içerisinde kıraathane, yöresel ürün satış alanı, çocuk oyun alanı, otopark, 600 ağaç, 30 bin çalı zakkum, 100 bin yer örtücü bulunan yeşil alan olacak. Lapseki Sahil Projesinde ise, Futbol Sahası, Basketbol Sahası, Plaj Voleybolu Sahası, Etkinlik Alanı, Kamelyalar, Bisiklet ve Yürüyüş Yollarından oluşacak.

Lapseki Millet Bahçesi ile Lapseki Sahil Projesinin toplamda 80 bin metrekare alan üzerinde yapıldığını belirten Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, “Şu anda Lapseki sahilindeyiz. Burası toplamda yaklaşık 80 bin metrekare bir alan. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yapılan Millet Bahçesi tarafı 35 bin 500 metrekare, geri kalan 45 bin metrekare alanda Lapseki Belediyesince yapılıyor. Burada en önemlisi yapımı devam eden Millet Bahçesi. Millet Bahçesi gerçekten Lapseki’ye çok büyük değer katacak. Özellikle Çanakkale Boğazı’nın kenarında 1915 Çanakkale Köprüsü’ne nazır lokasyon olarak en güzel yerde bu şekilde bir Millet Bahçesi gerçekten bölgemize ve Lapseki’ye çok büyük değer katacak. Lapseki Millet Bahçesi’nin içerisinde öncelikle 650 metrekare bir kapalı alanımız var. Burada Millet Kıraathanesi, kütüphaneler, insanlar rahatlıkla orada zaman geçirebilecekler. Üç tane yöresel ürünler satış alanımız var. Yaklaşık olarak 1200 tane ağaç dikilecek 26 bin metrekare yeşil alan olacak. Diğer taraflarda da çocuk oyun alanlarıyla beraber insanların buraya geldiklerinde rahatlıkla saatlerce zamanlarını geçirebilecek bir Millet Bahçesi olacak” dedi.

Millet Bahçesi’nin bitiminde 1915 Çanakkale Köprüsü’ne doğru olan bölümde ise, Lapseki Sahil Projesi’nin devam ettiğini de belirten Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Lapseki Sahil Projesi 45 bin metrekare alan üzerinde olacak. Proje içerisinde spor alanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş alanları, fuaye alanı, düğün salonu, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebilecekleri mekanlar, tuvaletler, sosyal alanlar olacak. Bütünlüğüne baktığımızda gerçekten çok büyük bir sahil projesi. Dalyan’dan, 1915 Çanakkale Köprüsü’ne kadar olan bölümde de yaklaşık olarak 5 bin metre yürüyüş alanımız olacak. Lapseki’ye son zamanlarda yapılan en büyük projelerden bir tanesi Millet Bahçesi ve Sahil projesi. Lapseki Belediyesi olarak Sahil Projesi için yaklaşık 4 yıldır çalışıyoruz. Artık sona geldik. Millet Bahçesi de artık sona geldi. Birkaç ay içerisinde bitirilecek. İnşallah Lapsekili ve buraya gelen çevredeki vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Ancak burada özellikle bir şey belirtmek isterim. Millet Bahçesi ve diğer projelerimiz için bize destek olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Hükümetimize, Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan’a ve bize destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum” dedi.