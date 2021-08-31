(Özel) Küçükçekmece Gölü’ndeki kirliliğe karşı tepkisi gündem oldu

Küçükçekmece’de yaşayan 8 yaşındaki Zehra, sabah yürüyüşe çıktığı sırada gölün kenarındaki kirliliğe gösterdiği tepki sosyal medyada paylaşıldı. Tepkisi gündem olan Zehra, “Martılara ekmek almaya gelmiştim, çöpleri görünce çok üzüldüm” dedi.

Küçükçekmece’de, ikamet eden Mahmut Çınar, sabah saatlerinde iki kızıyla gölün kenarında yürüyüş yapıp, martılara ekmek vermeye geldi. Kızlarıyla birlikte yürüyüşü sırasında mahalleden topladığı bayat ekmekleri martılara vermeye başladı. Büyük kızı Zehra Çınar (8), gölde fark ettiği çöpler nedeniyle tepki gösterdi.

Babası, Zehra’nın bu tepkisini cep telefonuna çekerek sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan 8 yaşındaki Zehra, gündem olarak yüzlerce kişi tarafından beğenildi.

"Çöpleri görünce çok üzüldüm"

Çevre kirliliğine dikkat çekerek tepki gösteren minik Zehra, “Martılara ekmek atmaya gelmiştim ama sonra çöpleri görünce çok üzüldüm. Hatta ördekler orada yüzüyordu. Yem sanmıştı onları yiyeceklerdi ama ekmek atıyordum. Bazı insanlar baya baya her gün bazı yerleri geziyorlar, fotoğraf çekiyorlar ama fotoğraf çektikten sonra bütün çöplerini denizlere, ormanlara ve nehirlere atıyorlar. Buradan tüm Türkiye’ye sesleniyorum siz hiç böyle yapmayın. Lütfen cennet ülkemizi koruyalım, sevelim, doğaya önem verelim” diye anlattı.

"Biraz daha duyarlı olmalıyız"

Kızlarının soruları karşısında çok üzüldüğünü belirten baba Mahmut Çınar, “Biz Küçükçekmece’nin yerlisiyiz, haftada bir kızlarımla beraber yürüyüşe geliyoruz. Son zamanlarda geldiğimizde ciddi bir kirlenme görüyoruz. Kızlarımla beraber martılara ekmek atmaya geldik. Buraya geldiğimizde Zehra ve Zümra, ‘baba gölün haline bakar mısın, resmen çöp kutusu gibi yapmışlar’ dedi. Üzüldüm gerçekten biri 8, biri 7 yaşındaki kızlarım bana böyle bir nasihatte bulundu. Dedim ki, kötü insanlar yapıyor. Bunu deyince dediler ki, baba sen engel olmuyor musun? Böyle deyince bir kere daha üzüldüm. Kızımın da söylediği gibi biraz daha duyarlı olmamız lazım. İnsanlar bir kova suya muhtaçken Allah’ü Teala bize böyle bir memleket vermiş. Küçükçekmece için böyle güzel bir gölümüz var ama maalesef hiç değerini kıymetini bilemiyoruz” şeklinde konuştu.