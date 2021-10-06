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(Özel) Kars’ta kar ile hava sıcaklığı eksi 5 dereceye düştü

Kars’ın yüksek kesimlerinde sabaha kadar yağan kar etrafı beyaza bürüdü.

Çevre 06.10.2021, 09:18
(Özel) Kars’ta kar ile hava sıcaklığı eksi 5 dereceye düştü

Kars’ın yüksek kesimlerinde sabaha kadar yağan kar etrafı beyaza bürüdü.

Kar yağışının etkili olduğu Kars-Susuz karayolu üzerindeki köylerde yaşayanlar güne kar ile uyandı. Beyaza bürünen köylerde hayvanlarını dışarıda bırakan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Ekim ayında kışın geldiğini ifade eden vatandaşlar, "Ekim ayındayız, kış bu sene Kars’a çok erken geldi. Havalar soğudu, eksi 5 dereceye kadar düştü. Dün akşamdan beri lapa lapa kar yağıyor. Kars’ın karı kışı, kıyameti başladı diyebiliriz" dedi.

Kars’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının aralıklarla devam edeceği öğrenilirken, kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı da eksi 5 dereceye düştü.

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