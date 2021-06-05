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(Özel) İstanbul Boğazı’nda yunus balıklarından görsel şölen

Sarıyer açıklarında ortaya çıkan yunus balığı sürüsü, görsel şölen oluşturdu. Birbirleriyle adeta dans eden yunuslar vatandaşların ilgi odağı oldu.

Çevre 05.06.2021, 12:10
(Özel) İstanbul Boğazı’nda yunus balıklarından görsel şölen

Sarıyer açıklarında ortaya çıkan yunus balığı sürüsü, görsel şölen oluşturdu. Birbirleriyle adeta dans eden yunuslar vatandaşların ilgi odağı oldu.

Havaların güzelleşmesiyle birlikte yunus balıkları da İstanbul Boğazı’nda ortaya çıktı. Birbirleriyle dans edercesine oyun oynayan yunuslar, görsel şölen oluşturdu. Sevimlilikleri ile kendilerine hayran bırakan yunus sürüsü, adeta boğazın tadını çıkardı. Boğazın serin sularına defalarca dalıp çıkan yunuslar, vatandaşların da ilgi odağı oldu.
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