(ÖZEL) İngiltere’nin en iyi tatil yerleri listesinde dikkat çeken bölge: Cornwall

İngiltere’nin güneybatısında yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Cornwall bölgesi, ülkenin "en güzel tatil yerleri" arasında sıkça yer alarak yılın her döneminde ağırladığı ziyaretçileriyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

İngiltere’nin güneybatısında bulunan Cornwall, ülkede ziyaret edilmesi sıklıkla önerilen yerler arasında yer alarak adından söz ettiriyor. Turizm, su sporları, balıkçılık gibi öne çıkan faaliyetleri ile ülkenin gözde bölgelerinden biri olan Cornwall, her yıl farklı kaynaklarda "İngiltere’nin en popüler tatil yerleri" listesinde yer alıyor. En son The Telegraph gazetesine göre "İngiltere’de ziyaret edilmesi gereken en güzel 10 yer" arasına giren Cornwall, BBC’ye göre, "2021 yaz tatili için en popüler 10 yer", Guardian’a göre "Yurt dışı tatilini anımsatan en iyi 10 yer", Independent’a göre, "Aileler için en iyi tatil yerleri" ve "Eylül ayında ziyaret edilecek en iyi yerler" gibi farklı listelere adını yazdırdı.

Yaz tatilinin bitmesine rağmen Cornwall’a ilgi sürüyor

Seyahat severlerin İngiltere’de büyük bir ilgiyle ziyaret ettiği bölgelerden biri olan Cornwall, yılın her sezonu yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Yaz tatilinin bitmesine rağmen bölgedeki şehir merkezlerinde ve sahillerde ziyaretçiler yıl boyunca açık havanın tadını çıkarmaya devam ediyor. Cornwall, doğal güzellikleri ile görenleri kendine hayran bırakırken, 250 milden fazla sahil şeridi ve 300’den fazla plajıyla "Birleşik Krallık’ta en sık deniz tatili yapılan yerlerden biri" olarak biliniyor. Su sporları ve doğa yürüyüşü de bölgedeki en popüler aktiviteler arasında bulunuyor. Yerel basına göre bölgenin en popüler şehirleri arasında ise Newquay, St Ives, Falmouth, Austel ve Tururo yer alıyor.

Covid-19 nedeniyle yurt dışına çıkamayan İngilizlerin de gözdesi

Hükümetin Covid-19’a karşı önlem olarak uyguladığı seyahat kısıtlamaları nedeniyle Cornwall, yaz ayları boyunca yurt dışına çıkamayan İngiliz turistleri ağırladı. Geçtiğimiz ay yerli turistlerin yoğun talebi nedeniyle bölgede Covid-19 vakalarında artış kaydedilmesinden sonra hükümet bölgeye seyahat edilmemesine yönelik çağrıda bulunmuştu.

Uluslararası ilişkiler için önemli bir bölge

Bu yıl Haziran ayında G7 Liderler Zirvesine de ev sahipliği yapan Cornwall, bölgedeki Carbis Körfezi’nde gerçekleştirilen buluşmada Fransa, İtalya, Almanya, Kanada, Japonya ve ABD liderlerini ağırladı. Liderler iklim değişikliği ve salgınla mücadele gibi konuları görüşmüştü. Zirvenin açılış gününe İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve oğlu Prens Charles da katılmıştı.

Eden Projesi’ne ev sahipliği yapıyor

İngiltere’de bir ziyaret merkezi olan ve "dünyanın en büyük serası" olarak bilinen Eden Projesi, binlerce bitki türüne ev sahipliği yapan ve ilgi çekici yerlerden biri olarak Cornwall’da yer alıyor. 2001 yılında ziyarete açılan mimarlık harikası yapıda binlerce çeşit bitki bulunuyor.