(Özel) İki imparatorluk battı, o çınar ağacı hala dimdik ayakta

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Çakıllı beldesinde bulunan, gölgesinde Doğu Roma ve Osmanlı imparatorluk mensuplarını barındıran 820 yaşındaki çınar ağacı, turistlerin ilgi odağı oldu.

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Çakıllı beldesinde bulunan 8 asırlık ağaç büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor. Özel bir çay ocağının bahçesinde gölgesinde iki imparatorluğu batıran çınar ağacı turistlerin ilgi odağı oldu.

Yaklaşık 820 yaşındaki asırlık ağaca gözü gibi bakan Ali Tezcan, yıllardır yaprağının bile zarar görmemesi için dikkat ettiğini belirterek, “Çakıllı’da doğup büyüdüm. Evim hemen çınar ağacının karşısında bulunuyor. Yaşım 75, benim duyduğum ve bildiğim bu ağacın yaşı 800’den fazla. Bir Rum kadın vardı. Çakılı ve bu çınar ağacıyla ilgili bilgileri ve efsaneleri o kadından dinlerdim. Bu belde çok eski bir belde. 1937 manavrasında Rumlar buradan göçüp gitmiş. Bizim çocukluğumuzda buralar parktı ama yıkıntılıktı. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul’dan ekip geldi ve bakımını yaptılar” dedi.

“Az daha kül olacaktı”

Tezcan, “Asırlık ağacın gövdesinin içi boş. Geçmişte rüzgar sebebiyle gövdesi yaprak dolmuş. Çocuklar da yaprakları yakmış. Zor söndürdük. Ağcı korumak için her gün takip ediyorum. Sürekli uyarıyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin dört bir yanından ağacı görmeye geldiklerini vurgulayan Tezcan, Trakya’nın asırlık ağacının altında herkesi çay içmeye davet etti.