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Özel harekat polisi yaptığı hareketle yürekleri ısıttı

Malatya’da bir özel harekat polisinin susayan sokak köpeklerine avcuyla su içirdiği görüntüler yürekleri ısıttı.

Çevre 04.10.2021, 20:22
Özel harekat polisi yaptığı hareketle yürekleri ısıttı

Malatya’da bir özel harekat polisinin susayan sokak köpeklerine avcuyla su içirdiği görüntüler yürekleri ısıttı.

Malatya’da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde özel harekat polisi yaptığı davranışla takdir topladı. Polis memuru, susayan 2 yavru sokak köpeğine elleriyle su içirdi. O anlar başka bir polis memuru tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler izleyenlerin yüreklerini ısıttı.

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