(Özel haber) Akçaylak kuşu Van’da ilk kez görüntülendi

Türkiye’de nadir görülen kuş türlerinden ’Akçaylak kuşu’ doğa fotoğrafçısı tarafından Van’da ilk kez görüntülendi.

Türkiye’nin sulak alanlarının beşte birine sahip ve 213 dolayında farklı kuş türünün görüldüğü Van Gölü havzasında yeni bir kuş türü daha tespit edildi. Dünyada ılıman kuşakta bulunulan ve ülkemizde güney kesimlerinde görülen Akçaylak, çektiği fotoğraflarla birçok derece alan foto muhabiri ve doğa fotoğrafçısı Ali İhsan Öztürk tarafından Gevaş Göründü sulak alanında ilk kez görüntülendi.

Van’ın Gevaş ilçesinde ilk kez görülen Akçaylak kuşu ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine bilgi veren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Özdemir Adızel, "Akçaylak (Elanus caeruleus) türü, yırtıcı kuşlar (Accipitiformes) takımında bulunan bir türdür. Gündüz avlanır, yuvasını ağaçlara yapar. Kerkenez gibi havada asılı durabilir. Bu nedenle halk arasında ’ak kerkenez’ olarak da bilinir. Küçük omurgalı hayvanlar ve omurgasızlarla beslenir. Boyu 35 santim, kanat açıklığı 87 santim ve ağırlığı 240 grama kadar çıkan bireyler kayıtlarda mevcuttur. Dünyada ılıman kuşakta bulunur. Ülkemizde güney kesimlerinde görülmektedir. Genelde 1600 rakımın üzerine çıkmadıkları bilinir. Son zamanlarda daha iç bölgelerde de olduğuna dair kayıtlar mevcuttur. Van iline en yakın kayıtlar Mardin ve Diyarbakır olarak görülmektedir. Dolayısıyla bu gözlem Van ve Doğu Anadolu Bölgesi için ilk kayıt niteliğindedir. Ülkemizde için göçmen bir türdür. Son zamanlarda güney kesimlerde kışladığına dair veriler yoğunluk kazanmıştır. Van ve çevresi için yaz göçmeni olduğunu tahmin ediyoruz. Türün bölgedeki üreme durumu için izlenmesi gerekmektedir. IUCN kriteri LC’dir. Yani şimdilik tehlikede değildir. Ancak, bölgemizde sadece 1 birey görüldü. Doğadaki sayıları çok fazla değil. Mutlaka korunmalıdır. Tarım dostu bir türdür. Bölgemizde görülmesini küresel ısınmaya bağlamaktayız. Ayrıca ilimizde ve bölgede yürütülen kuş habitatlarını koruma çalışmaları da türe yaşam olanakları sunmaktadır. Bölgede kuş türlerinde ve popülasyonlarında son yıllarda artışlar mevcuttur" dedi.