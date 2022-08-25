(ÖZEL) Eskişehirliler yüzde 80’lik nem karşısında şaşkın

İç Anadolu bölgesindeki Eskişehir’de son günlerde sıcaklıklarla birlikte etkili olan ve yüzde 80’i aşan yüksek nem vatandaşlara hayli sıkıntı yaşatırken, korunmak için yollar deneniyor.

Ülke genelinde özellikle etkili son günlerde olan bunaltıcı sıcaklar insanların yaşamını olumsuz etkiledi. Denize kıyısı olan şehirlerde nem oranı yüzde 90 seviyelerini aşarken iç bölgelerde de benzer oranda nem görülmesi şaşırttı. Deniz sahilinde olmamasına rağmen nem oranı geçtiğimiz günlerde yüzde 80’i aşan Eskişehir’de, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarak 31 dereceye kadar ulaşmıştı. Yağmurun beklendiği son günlerde hava sıcaklıkları normal seyrederken vatandaş da deyim yerindeyse nefes aldı.

“Bu kadar nemi yadırgadık”

Eskişehir’de yaşayan Kamile Çuhadar, hissedilen neme alışık olmadığını belirterek “Eskişehir’de alışık olmadığımız bir sıcak. Burada kuru sıcağa alışmıştık, fakat bu kadar nem çok fazla bunalttı. Nefes almakta güçlük çektiğimiz anları hatırlıyorum. Evde yaşlılarımızı daha da zorlandı. Hani deniz kenarında olmamıza rağmen bu kadar nemi yadırgadık. Dışarı çıkmamaya dikkat ettik. Bol sıvının yanı sıra çok fazla sıvı içerine karpuz, kavun gibi meyvelerden tükettik. 12.00 ve 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmadık. Evden çıkmamaya dikkat edip güneşten uzak durmaya çalıştık” diye konuştu.

“Dolmalık biberlerimiz dahi kurumuyor”

Küçük kızı ile dışarı çıkan Tuğçe Düvenci ise, kızının sıcaktan etkilenmemesi için azami gayret gösterdiğini belirtti. Güneş kremi sürmeye dikkat ettiğini ifade eden Düvenci, “Küçük bir kızım var. Onu bu sıcaklardan dışarı çıkarmayarak korudum, çıkardıysam da güneş kremini sürmeye, ince giydirmeye özen gösterdim. Evde de aynı şekilde uğraş verdim ama ne yaparsak yapalım aşırı derecede bunaltıcı bir sıcak var. Geçen seneye nazaran bu yıl nem oranı oldukça fazla. Dolmalık biberlerimiz dahi kurumuyor” ifadelerine yer verdi.

“Ağustos ayının da yarısı yaz yarısı kış derler”

Bir etkinlik için mecburen dışarı çıkan Burak Güven ise sıcak ve nem hakkında şöyle konuştu;

“Açıkçası genellikle evdeydik bu sıcaklarda ama bugün bir düğünümüz var ve mecburen çıktık yoksa çıkılacak bir hava yok. Mümkün mertebe evde kalmak daha doğru olacaktır. Korunmak için bol bol su içtik ve duş almaya özen gösterdik. Çünkü Eskişehir klima kullanımı için çokta uygun bir şehir değil. Önümüz artık kış, ağustos ayının da yarısı yaz yarısı kış derler Eskişehir’de kış için 10 günlük bir zaman kaldığını düşünüyorum.”

“Günlük bana 5 litre su az geliyor”

80 yaşındaki Abdurrahman Dinç ise sıcaktan korunmak için bol bol su tükettiğinin altını çizdi. Günde 5 litre su içtiğini söyleyen Dinç, “Gölgelerde zaman geçirmeye dikkat ettim çünkü evin içerisi de dışarısı da çok sıcak. İşim oldukça çıkıyorum sadece. Suyu çok içiyorum. Günlük bana 5 litre su az geliyor” dedi.

“Serinlemek içinde en ideal yol dondurma”

Dondurma satışı yapan Gani Karakaş ise sıcaklardan memnun. Satışları artan esnaf sıcağın olumlu yanını kendince şöyle anlattı;

“İşlerimiz çok güzel. Eskişehir halkı zaten dondurmayı çok sever. Bu sıcaklarda serinlemek içinde en ideal yol dondurma. İşlerimiz de şu son sıcakların etkisi olarak yüzde 20 ile 30 arasında artış var.”