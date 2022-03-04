banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Akrep Nalan hayatını kaybetti!
Akrep Nalan hayatını kaybetti!
İSKİ'den haciz şoku!
İSKİ'den haciz şoku!
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Bu gece akaryakıt fiyatları yine zamlanacak!
Bu gece akaryakıt fiyatları yine zamlanacak!

(ÖZEL) Eskişehir’in sevimli, tembel ve tombul köpekleri

Eskişehir’de bulunan iki sokak köpeği, tembel ve tombul oluşlarının yanı sıra kendine has tavırlarıyla vatandaşın yoğun şekilde ilgisine maruz kalıyor. Kısırlaştırıldıktan sonra kilo aldığı belirtilen hayvanlardan biri her gün belirli saatlerde restorandan kendi için hazırlanan paketi ağzıyla alıp götürüyor, biri yaya geçidini kullanıp trafik ışıklarına dikkat ediyor

Çevre 04.03.2022, 10:40
(ÖZEL) Eskişehir’in sevimli, tembel ve tombul köpekleri

Eskişehir’de bulunan iki sokak köpeği, tembel ve tombul oluşlarının yanı sıra kendine has tavırlarıyla vatandaşın yoğun şekilde ilgisine maruz kalıyor. Kısırlaştırıldıktan sonra kilo aldığı belirtilen hayvanlardan biri her gün belirli saatlerde restorandan kendi için hazırlanan paketi ağzıyla alıp götürüyor, biri yaya geçidini kullanıp trafik ışıklarına dikkat ediyor

Yaklaşık 40’ar kilo olan tombul köpekler, Eskişehir’in iki işlek caddesini adeta mesken tutmuş durumda. Biri fast food restoranın, diğeri ise bir börekçinin adeta devamlı müşterisi. İki köpeğinde ortak özelliği ise insanlar tarafından sevilmesi ve şişman olması. İki köpekle yakından ilgilenen çalışanların gözlemine göre, çok az hareket etmelerinin ve fazla kilo almalarının sebebi kısırlaştırma. Çok az hareket eden köpeklerden biri her gün belirli saatlerde kendi için hazırlanan yiyecek paketini ağzıyla alıp götürürken, diğeri ise caddenin karşısından karşıya geçerken yaya geçidini ve trafik ışıklarını kullanması insanlar tarafından en dikkat çekici özellikleri.

“Yemeğini özellikle poşetle alır”

Köpeklerden birini besleyen bir fast food restorantın Genel Müdürü Murat Şahin, sevimli köpekle nasıl tanıştıklarını anlattı. Uzun süredir işletmenin önüne gelerek kendine hazırlanan paketi aldığını belirten Şahin, bazen köpeğin sırf kendini sevdirmek için restoranın önüne yattığını belirtti. Yaklaşık 40 kilo olan köpeğin bu halinin zayıflamış olduğunu ifade eden Murat Şahin, “Yaklaşık 5-6 yıldır bizim daimi müşterimiz. Pandemi döneminde bile gel-al paket servisinden yemek alıyordu bizden. Biz ona daha öncen kalan ürünlerden veriyorduk. Sokağa çıkma yasağında mamaya alıştırdık. O süre zarfında günde 3-4 defa gelip paspasımızda yemek bekliyor. Yemeğini özellikle poşetle alır. Köpeğin bu zayıflamış hali. Kısırlaştırıldığı için kilo almaya daha müsait. Pandemide kilosunu biraz kontrol altına aldık ama şuan yine 35-40 kilo” diye konuştu.

“500 metre çapındaki alanda yaşamını sürdürüyor”

Bir başka tombul köpekle uzun zamandır ilgilenen İlkay Taşkıran, çalıştığı börekçinin önünde yatan köpeğin müşteriler tarafından çok sevildiğini ve sürekli fotoğrafının çekildiğini belirtti. Kısırlaştırma işleminden sonra köpeğin son derece durgunlaştığını belirten Taşkıran, fazla kilolarının da bu durgunluktan geldiğini tahmin ettiğini ifade etti. Çok az bir alanda hareket ettiğinin altını çizen İlkay Taşkıran, “2017 yılında karşılaştık ilk, o zamanlar yavruları da var. O dönemle bu dönem arasında kilo bakımında çok fark var. Kısırlaştırıldı ve benim gözlemlediğim kadarıyla kısırlaştırıldıktan sonraki dönemde kilo almaya başladı. Kendisi gezmeyi çok sevmiyor. Kapının ya sağ ya da sol tarafında yatar, bazen karşı kaldırıma geçiyor ışıklardan. 500 metre çapında bir alanın içinde yaşamını sürdürüyor. Yoldan geçen herkesin dikkatini çekiyor. Bunun sebebi de çok kilolu olması. Obez gibi biraz kilosundan dolayı da hareket edemiyor zaten. Kısırlaştırıldık sonra böyle olduğunu gözlemledim. Bunların dışında insanlar ona mama getiriyor, dün bir tane müşterimiz içinde köfte olan bir menü getirmişti onu yedi o gün” ifadelerini kullandı.

“Aşırı beslenmemelerine dikkat etmeleri gerekiyor “

İki köpeğin de kilo almasını değerlendiren Eskişehir-Bilecik Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, bu durumun kısırlaştırma sonrası metabolizmanın yavaşlaması olarak değerlendirdi. Başkan Mehmet Kızılinler, özellikle kısırlaştırma sonrası hayvanların beslenmesine dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Kızılinler, “Kısırlaştırma sonrasında özellikle hayvanlarda metabolizmanın yavaşlamasına bağlı olarak kilo almalar olabiliyor. Beslenmeye dikkat edilmez ise eğer, köpeklerin hızlı bir şekilde kilo alması buna bağlı olarak hareketlerin yavaşlaması, iç organlarla, yetmezliklerle alakalı hayat konforunda düşüş söz konusu. Bu konuda kısırlaştırılmış hayvanlara özel mamalar verilebilir. Bu mamalar çok yaygın olarak kullanılmaz, fakat burada önemli olan nokta aşırı beslenmemelerine dikkat etmeleri gerekiyor” tavsiyelerinde bulundu.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18