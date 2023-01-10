(ÖZEL) Eskişehir’de ibadete kolaylık sağlayan termal imkân

Eskişehir’deki bazı camilerin şadırvanlarından akan ve sıcaklığı 30 dereceye kadar çıkan termal sular vatandaşların abdest almaları başta olmak üzere birçok konuda günlük hayatlarını oldukça kolaylaştırıyor.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte Eskişehir’de hava sıcaklıkları her yıl olduğu gibi bu yıl da hissedilir biçimde düştü. Sıcaklıklar özellikle geceleri ve sabah saatlerinde eksi dercelerdi seyrediyor. Kentin yer altı zenginliklerinden olan jeotermal suları, havaların soğumasıyla daha çok kullanılıyor. Yerin metrelerce altından çıkan kaynak sularının sıcaklığı 25 ile 30 dereceye kadar çıkabiliyor. Sıcaklığının yanı sıra vatandaşlarca şifalı olarak nitelendirilen kaynak suları başta camii cemaati tarafından sıkça tercih ediliyor. İbadetleri için Reşadiye Camii ve Çarşı Cami’ne gelen vatandaşlar, soğuk havaya rağmen şadırvanından doğal sıcak su ile abdest almaktan akmasından oldukça memnun.

“Soğuk ama buna rağmen dışarıda abdestimizi aldık”

Odunpazarı İlçesi Deliklitaş Mahallesi Hazer Sokaktaki sıcak doğal termal sudan abdest alan Selçuk Taktak, kaynağın kent için bir velinimet olduğunu belirtti. Suyun sağladığı kolaylık hakkında konuşan Taktak, “Bu sıcak sular Eskişehir için bir velinimet. Yaz kış sürekli sıcak su akıyor. Çok güzel, üşütmeyecek vaziyette. Mesela benim şimdi abdestim yoktu, geldim, aldım ve namaza gideceğim birazdan. Hava soğuk ama buna rağmen dışarıda abdestimizi aldık. Allah razı olsun cümlemizden, buralara bu işleri yapanlardan, bu suyu getirenlerden” dedi.

“Eksi 15 derecede olsa biz yine burada abdestimizi alabiliyoruz”

Selçuk Taktak ile aynı yerden abdest alan Ceylan Dağ, eksi 15 derecede dahi bu sıcak suyla dışarıda abdest alabildiklerinin altını çizerek şöyle konuştu;

“Vallahi biz çok rahatız, cami de yakın bize. Kış mevsiminde bile sıcak suyla abdestimizi alıp camimize gidebiliyoruz. Tam sıcak, soğuk suyla da karışmıyor, o şekilde kullanıyoruz. Yani eksi 15 derecede olsa biz yine burada abdestimizi alabiliyoruz, suyu kullanabiliyoruz. Yabancılar da geliyor, burada abdestini alıyor. Bu da onu camii ye teşvik edebiliyor tabii.”

“Allah’ın bu nimetine şükredeceksin”

Reşadiye Camii’nin kaynak suyu akan şadırvanından abdest alan bir diğer vatandaş Yücel Kaya ise suyun yer yer el yaktığına dikkat çekti. Yücel Kaya, “Basitçe abdestimizi aldık, işimiz kolay. Dışarıda bu abdesti Erzurum’da, Sivas’ta al da görelim. Allah’ın bu nimetine şükredeceksin, başka yapacağımız bir şey yok. Bu suyun sıcaklığı normaldir ama Hamamyolu Caddesi’ndeki 48 derece falan, orası daha fazla sıcak” diye konuştu.