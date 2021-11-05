(ÖZEL) Erkmen Tabiat Parkı’ndaki eşsiz doğa manzaraları hayran bırakıyor

Afyonkarahisar’da 516 dekar alana sahip Erkmen Tabiat Parkı’nda sonbaharın son ayında ortaya çıkan eşsiz doğa manzaraları görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Sonbahar mevsimi biterken kış uykusu öncesi doğa seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı. Uykuya dalmaya hazırlanan doğadaki ağaçların su yüzeyine yansıyan görüntüleri adeta bir renk cümbüşü oluştururken, görenleri kendine hayran bıraktı.

Afyonkarahisar’da sonbahar mevsiminin renkleri güzellikleri de beraberinde getirdi. Afyonkarahisar şehir merkezine 5 kilometre mesafedeki toplam 516 dekar alana sahip Erkmen Tabiat Parkı’nda sonbaharın son ayında ortaya çıkan eşsiz doğa manzaraları görenleri kendisine hayran bıraktı. Gölet çevresindeki ağaçların özellikle suya vuran yansıması güzel görüntüler oluşturdu. Erkmen Tabiat Parkı’nın sonbahar görüntüsünü İHA kameramanları drone ile havadan görüntüledi. Renk cümbüşünün yaşandığı parkta bu anları ölümsüzleştirmek isteyenler ise ellerine aldıkları cep telefonları ile en güzel fotoğrafları çekmek için adeta bir birleri ile yarıştı.