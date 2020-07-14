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(Özel) Dut ağacındaki iki farklı renk görenleri şaşırtıyor
ÇANAKKALE’NİN ÇAN İLÇESİNE BAĞLI BÜYÜKPAŞA KÖYÜNDE, BİR ÇİFTLİĞİN BAHÇESİNDEKİ DUT AĞACININ İKİ RENK VE FARKLI TATTAKİ MEYVELERİ GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMİYOR.
Çevre 14.07.2020, 09:40
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Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde, bir çiftliğin bahçesindeki dut ağacının iki renk ve farklı tattaki meyvelerini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.
Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyündeki küçükbaş hayvan çiftliğinin bahçesine 5 yıl önce diktiği dut ağacının 3 yıldan buyana meyve verdiğini belirten çiftçi Ahmet Emin Demir, “Yaklaşık 2-3 yıldan bu yana meyve alıyoruz. Ne hikmetse bu yılki meyvelerin kimisi horozibiği, kimisi karnabahar gibi kimisinin de renkleri ve tatları farklı bir şekilde ortaya çıktı. Aynı ağacın meyvesinde 2 çeşit tat var, bizim yorumumuz havayla ilgili. Çünkü bu zamana kadar böyle bir şey görmedik ve yaşamadık” dedi.
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