(Özel) Doğuda kar, Şanlıurfa’da güneşli hava

Türkiye’nin doğusu soğuk hava ve kar ile mücadele ederken Şanlıurfalılar ise güneşli havanın keyfini çıkardı.

Doğu Anadolu Bölgesinin büyük kısmı kar ile mücadele ederken Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa’da hava sıcaklığı önceki haftalara göre yaklaşık 10 derece daha yükselerek 19 dereceyi buldu. Hava sıcaklığının mevsim normallerine yaklaşmasını fırsat bilen bazı vatandaşlar, parklarda güneşlenirken çocuklar ise büyüklerden farklı bir yol izleyerek süs havuzlarında yüzdü. Hafif rüzgara rağmen yüzmekten vazgeçmeyen çocuklar, havanın çok güzel olduğunu söyledi.

Ramazan nedeniyle zamanlarını dışarıda geçirmek isteyen yetişkinler ise çimenlere uzanıp doğuda kar yağmasına rağmen Şanlıurfa’da güneşli ve güzel bir havanın olduğunu belirterek buna şükrettiklerini dile getirdi. Öte yandan Şanlıurfa’da bu gün 19 dereceyi gösteren termometrelerin hafta sonu ise 10 derece daha artarak yaklaşık 30 dereceyi göstermesi bekleniyor.