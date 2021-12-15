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(ÖZEL) Çatılar rüzgârdan değil kötü işçilikten uçuyor

Geçtiğimiz haftalarda yurt genelinde şiddetli rüzgârlar birçok yapının çatında hasara neden olurken, sektörde uzun yıllardır çalışan Abdülkadir Çetin, uçan çatıların sebebinin kötü işçilikten kaynaklı olduğunu anlattı.

Çevre 15.12.2021, 09:51
(ÖZEL) Çatılar rüzgârdan değil kötü işçilikten uçuyor

Geçtiğimiz haftalarda yurt genelinde şiddetli rüzgârlar birçok yapının çatında hasara neden olurken, sektörde uzun yıllardır çalışan Abdülkadir Çetin, uçan çatıların sebebinin kötü işçilikten kaynaklı olduğunu anlattı.

Geçtiğimiz haftalarda ülke genelinde yaşanan kuvvetli rüzgârlar ve fırtınalar sonrasında insanlar günlük yaşamında zorluk yaşadı. Kuvvetli esen rüzgârlar insanların özellikle konutlarına ve iş yerlerine zarar verdi, ölüm ve yaralanmalara sebep oldu. Yapıların özellikle çatı kısılmalarına zarar veren rüzgârlar maddi açıdan büyük maliyetlere neden oldu. Zarar gören binaların yanında yer alan yapılara rüzgârdan kaynaklı zararın gelmemesi, çatısı uçan binalarda ‘kötü işçilik’ yapıldığı fikrini akıllara getirdi.

“Sağlam çatıyla kötü 3 bin lira fark olur”

Uzun yıllardır çatı dizaynı ile ilgili çalışmalar yapan Abdülkadir Çetin, uçan çatılar hakkında konuştu. Rüzgârdan kaynaklı zararların aslında kötü işçilikle yapılan binaların başına geleceğini aktaran Çetin, çatı yaptıracak müttehitlerin az bir miktar kar için işin ehli olmayan, amatör ve ruhsatsız çalışan firmalara iş verdiklerini aktardı. Fırtınalarda, sağlam yapılan çatının kolay kolay uçmayacağını belirten Abdülkadir Çetin, “Çatı işiyle uğraşan bazı firmalar biraz iş yaptıktan sonra kendini usta olarak tanıtıyor. Müteahhitlerde bunlar ucuz iş yapıyor diye bunları tercih ediyor. Geçtiğimiz haftalarda uçan çatılar ustalıktan kaynaklanıyor. Neyi eksik yapıyorlar diye sorarsanız, işçiliğini güzel yapmıyorlar, klipsilerini düzenli takmıyorlar her 50 santimde bir düzenli klipsi takılmalı, çatı uçlarının sağlıklı yapılması gerekiyor. Klipsleri düzenli olmazsa işçiliği ve çatı uçları da sağlam yapılmazsa çatı uçar. Kar ettiklerini düşünerek bunu yapıyorlar ama hiç kar etmiyorlar, aksine itibarını kaybediyorlar. Sağlam çatıyla kötü çatı arasında 2 ya da 3 bin lira fark olur. Bu kadar fiyat farkı var diye iş düzeni düzgün sağlam iş yapan firmaya iş vermiyorlar. Amatör çalışan, vergisiz çalışan firmaların yaptığı çatılar uçuyor sonra usta bulunmuyor. Şuan üzerinde bulunduğumuz çatı gibi çatının maliyeti 60 ile 80 bin lira arasında değişiyor. Bu kenetli olarak tabir edilen çatının tamiri olmaz eğer uçarsa yeniden bir düzenleme yapılmalı” diye konuşarak bilgi aktardı.

Profesyonel kişilerle çalışmak adli konuda da önemli

Abdülkadir Çetin, vergi levhası olmayan, kaçak çalışan firmaların, bir sorun karşısında adli olarak muhatap olmanın güçlüğüne değinirken, çatı yaptıracaklara da bir dizi tavsiyede bulundu. Yeri belli olan ve kendini kanıtlamış profesyonel firmalarla çalışmanın, bir sorun olduğunda muhatap bulma konusunda da yararlı olduğunu belirten Çetin, “Çatı uçtuğunda, çatıyı yapan firmayla adli süreç olmaz. Çünkü zaten adam kaçak çalışıyor, vergisi yok, algısı yok. Ama düzenli bir firma olsa kontrat yapar, firmanın yeri bellidir, bu firmaları mahkemeye verse kazanır. Çatı yaptıracak insanlar güvenilir insanlara, firmalara versinler. Ben bu işi Almanya’da da yaptım, oradaki firma sadece çatı ile uğraşır, izolasyonundan oluğuna kadar tek bir firma yapar ama Türkiye’de herkes bu işle uğraşıyor” ifadelerini kullanarak uyardı.

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