(ÖZEL) Buz tutan ağaçlar ilginç görüntüler oluşturdu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye düşmesiyle her yer buz tutarken, ortaya muhteşem görüntüler çıktı.

İlçede bir haftadır hava sıcaklığı sürekli olarak sıfırın altında seyrederken, dün gece hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 12 dereceye kadar düştü. Dağçeşme Mahallesi’ndeki çam ağaçları ve bankların buz tutması kartpostallık güzellikler oluşturdu.

Vatandaşlar, mest eden güzellikleri cep telefonları ile kaydetmeyi ihmal etmedi.

Tavşanlı’da son yılların en soğuk günlerini yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar, "İlçemizde hava sıcaklığı eksi 12 dereye kadar düştü. Görüldüğü gibi mahallemizdeki ağaçlar ve oturaklar adeta buz kütlesine dönüştü. Bu da soğuk havaların güzelliği" diye konuştular.