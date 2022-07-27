(Özel) Bursa’da ilk kez bir köpek, hücre kök tedavisiyle sağlığına kavuştu

Bursa’da hastalanan bir köpek, ilk kez kök hücre tedavisi ile sağlığına kavuştu.

Bursa’da 5 yaşındaki Şila isimli labrador cinsi köpek, 3 sene önce atopic dermatit (nedeni belirli olmayan kaşıntı) hastalığına yakalandı. Sahipleri uzun süre tedavi ettirmek amacıyla birçok kliniğe başvursa da Şila’nın derdine derman bulunamadı. Son çare olarak uyutulması tavsiye edilen Şila’nın sahipleri Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ne başvurdu. Burada çalışan veteriner hekimler Dr. Güney Kaya ve Dr. Ayşe Yazıcı eğitim aldıkları kök hücre tedavisini Şila’ya uygulamaya karar verdi. Yaklaşık bir buçuk aylık süren tedavi sürecinde Şila’dan cerrahi yolla alınan yağ dokusu, laboratuar ortamında 3-4 hafta üretilerek, tekrar köpeğe geri verildi. Şila tedaviye olumlu yanıt vererek, yüzde 90 sağlığına kavuştu. Şila’nın ikinci doz kök hücre verilmesinin ardından belirli periyotlarla kontrolüne devam edilecek.

Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde görevli veteriner hekim Güney Kaya Şila’nın tedavi aşamasını anlattı. Kaya, “Bu arkadaşımızda atopic dermatit denilen bir rahatsızlık teşhisi koyduk. Yaklaşık 3 yıldır Bursa’da çeşitli kliniklere başvurmuş ve bir sonuç alınamamıştı. Köpeğin sahibi de bizim merkezimize bırakmak istedi. Diğer kliniklerde uyutulması tavsiye edilmiş. Son çare olarak bize gelince bizde son zamanlarda popüler olan ve bizim alanımızda kendini geliştiren kök hücre tedavisini uygulamaya karar verdik. Hasta sahibi de bu tedavinin denenmesini istedi. Cerrahi uzmanımız veteriner hekim Ayşe Yazıcı ile beraber kök hücre eğitimi aldık. Bizler Bursa’da bunun lisanslı kullanıcılarıyız. Köpek için başvurumuzu yaptık ve ilgili laboratuardan onay geldi” dedi.

“Köpekten cerrahi yolla alınan yağ dokusu, laboratuar ortamında 3-4 hafta üretilerek, tekrar köpeğe geri verildi” diyerek sözlerini sürdüren Kaya, “Köpeğin tedavisinde büyük aşama kaydettik. İkinci doz uygulamasında tüylerinin yüzde 90’ı geriye geldi. Kaşıntı şikayetleri büyük oranda azaldı. Şu an sağlığı geri geldi ve bu bizim için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Köpeği geri kazandık, bizler ve sahibi çok mutlu oldu. Tabii, hastalığın ve kök hücre uygulamasının önemli bir boyutu var. Kök hücre uygulaması hastalık teşhis edildikten sonra normal tedavi seçenekleri çare vermiyorsa denenmesi gerekiyor. Maddi olarak çok pahalı ve uygulama ile ilgili soru işaretleri de devam ediyor. Beşeri alanında çok büyük çalışmalar yapılmakla birlikte, veteriner tıp alanında bu çalışmalar biraz daha geri planda kalıyor. Geliştirilmeye çok açık bir tedavi yöntemi. Biz son çare olarak denenmesi gerektiğinden yanayız” şeklinde konuştu.

Kök hücresi uygulaması olarak Nilüfer Belediyesi çatısı altında ilk kez böyle bir şeye imza attıklarının altını çizen veteriner hekim Güney Kaya, kendileri içinde önemli bir kilometre taşı olduğuna dikkat çekti. Kaya, Bursa’da diğer veterinerlerin sonuç alamadığı noktalarda danışmanlık açısından yardım edeceklerini ifade etti.