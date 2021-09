(ÖZEL) Bu sayede pazar ve markete gitmiyor

Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Üzeyir Güven, evinin bahçesine ektiği farklı tür sebze ve meyveler sayesinde hem ihtiyacı olan ürünleri yetiştiriyor, hem de emeklilik hayatının keyfini sürüyor.

Mahmudiye’de bulunan evinin bahçesine 42 yıl önce farklı bitkiler ekmeye başlayan 3 çocuk babası Üzeyir Güven, yıllar boyunca birçok tohumu toprakla buluşturarak bahçesinde yetiştirmeye başladı. Evinin bahçesini adeta bir tarlaya dönüştüren Güven, farklı çiçek türleri başta olmak üzere birçok sebze ve meyve tohumlarını ekti. Domates, biber, salatalık, kuşburnu, üzüm, erik ve bunlara benzer ürünleri yetiştiren Güven, tarlasında boş kalan yerlere ise lale, gül ve tatula gibi bitkileri ekerek hoş bir görüntü ortaya çıkmasını sağladı. Market ve pazar alışverişini kendi tarlasından karşıladığını ifade eden Güven, emeklilik hayatını bahçesinde bulunan ürünlerle ilgilenerek geçirdiğini söyledi. Sabah uyandıktan sonra bütün mahsullerle tek tek ilgilenerek hasat yaptığını belirten Güven, fazla gelen ürünleri çevresinde bulunan tanıdıklarına dağıttığını vurguladı.

“Her sabah uyandığımda bütün bahçeyi dolaşırım”

Bitki ve sebze tohumlarını ilk başta hobi olarak ekmeye başladığını söyleyen Güven, “Hobi olarak başladım. Bahçede biber, domates ve aklınıza gelebilecek her çeşit sebze var. Ben yaklaşık 5 ay pazara gitmem. Bütün ihtiyaçları kendi bahçemizden karşılarım. Kışlık salça ve turşuları da buradan yapıyorum. Sonbahar aylarına girdiğimiz için bahçemizdeki çiçek çeşidi azaldı. Burada bahçe tabanında görünen boş yerlerin hepsinin altında lale soğanı var. Bahçede boş yer yok, ne tarafı kazarsan bir soğan çıkar. Burada çok çeşit tür var. Sadece soğanlı bitki olarak 20 çeşit vardır. Tatula, güller, kuşburnu ve bezelye çiçeği gibi türler de var. Hepsinde emek var. Her sabah uyandığımda bütün bahçeyi dolaşırım. Ben 42 yıldır buradayım. Bahçede 18 çeşit erik var. Her tarafta bir şeyler var. Benimle beraber ekenler, ‘bizim domatesler neden böyle olmadı’ diyorlar. Ben de onlara ‘emekle bakıyorum’ dedim. Burada kendiliğinden çıkan ‘çeri domatesi’ gelen herkese bedava veririm” şeklinde konuştu.