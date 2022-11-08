(ÖZEL) Bir zamanlar hasta taşıyan klasik araç kampların gözdesi olacak

Eskişehir’de karavan dizaynı yapan Mehmet Yüksel, trafikte nadir bulunan klasik aracı karavana dönüştürmenin heyecanını yaşıyor. 4 çeker araç hakkında konuşan Yüksel, “En ekstrem yerlere çıkıp kamp yapmaya imkan sağlıyor” dedi.

Eskişehir’de karavan imalatı ve dizaynı yapan Mehmet Yüksel, son zamanlarda sıra dışı bir araç üzerinde çalışıyor. Yüksel, geçmişte ambulans olarak görev yapan 4 çeker ve 1997 model bir arazi aracını, sahibinin isteği üzerine karavana dönüştürmeye başladı. 25 yaşındaki aracın arka kısmına minik bir mutfak ve oturma alanının inşasına başlayan Yüksel ve ekibi, ayrıyeten tavan kısmında bulunan pop up adı verilen açılabilir bir alana yatak montajı yapacak. Karavanların genellikle minibüs ve otobüslerden oluşmasından dolayı, böyle nadir ve klasik bir araç üzerinde çalışmaktan duyduğu heyecanı belirten Yüksel, aracın bittiğinde çok farklı ve güzel görüneceğine dikkat çekti.

“En ekstrem yerlere çıkıp kamp yapmaya imkan sağlıyor”

Araç hakkında bilgi veren Mehmet Yüksel, karavana dönüştüğünde diğerlerine göre farkına ve sahip olacağı avantajlara şöyle değindi;

“1997 model 4x4 model eski görevi ambulans olan bir arazi aracı, sahibi 4 yıldır müşterimiz. Bu araçların avantajı yerden yüksek ve küçük olması, en ekstrem yerlere çıkıp kamp yapmaya imkan sağlıyor. Bu tür araçların tutkunları var diğer klasik araçlarda olduğu gibi. Fiyatı çok değişken, aracın durumuna göre 150 bin liradan 1 milyon TL’ye kadar çıkabiliyor.”

“Çok şık bir araç olacak kesinlikle”

Araçta yapılacak işlemlere değinen Yüksel, “Araçta ufak bir mutfağımız olacak, 1 metrelik bir tezgâh konumlandıracağız. Tam karşısında oturma alanımız olacak. Mutfağın altından bir masa çıkacak. Aracın yalıtımlarını da bir yandan tamamlamaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra duş ve elektrik sistemlerini kurmaya çalışıyoruz. Tavan kısmındaki pop upa yatak ve minderleri döşeyeceğiz. Çok şık bir araç olacak kesinlikle. Yapılan işlemlerin maliyeti konusunda sahibiyle 32 bin liraya anlaştık. Normal bir minibüslerde işimizi yaparken, böyle klasik araçlar üzerinde çalıştığımızda daha heyecanlı olduğumuzu söylemem gerekiyor” dedi.