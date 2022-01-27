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(Özel) Beyazlar içindeki Balıkesir’de masalsı görüntüler oluştu
Balıkesir’de 4 gündür yağan kar şehri beyaza bürüdü, kar manzarası görsel bir şölene dönüştü. O anlar ise havadan görüntülendi.
Çevre 27.01.2022, 09:14
Balıkesir’de 4 gündür yağan kar şehri beyaza bürüdü, kar manzarası görsel bir şölene dönüştü. O anlar ise havadan görüntülendi.
Kar yağışı ile binaların çatısı beyaza bürürdü. Balıkesir’de 4 gündür etkili olan kar yağışı şehirde görsel bir şölen oluşturdu. Şehrin simgelerinin beyaz örtüyle kaplandığı eşsiz görüntü görenleri hayran bırakırken drone ile görüntülendi. Şehirde eşsiz bir manzaranın oluştuğu o anlarda Tarihi Şadırvan, Saat Kulesi, Tren Garı, Milli Kuvvetler Caddesi, Çamlık gibi simgesel noktalar objektiflere beyazlar içinde yansıdı.