(Özel) Beyazlar içindeki Balıkesir’de masalsı görüntüler oluştu

Balıkesir’de 4 gündür yağan kar şehri beyaza bürüdü, kar manzarası görsel bir şölene dönüştü. O anlar ise havadan görüntülendi.

Kar yağışı ile binaların çatısı beyaza bürürdü. Balıkesir’de 4 gündür etkili olan kar yağışı şehirde görsel bir şölen oluşturdu. Şehrin simgelerinin beyaz örtüyle kaplandığı eşsiz görüntü görenleri hayran bırakırken drone ile görüntülendi. Şehirde eşsiz bir manzaranın oluştuğu o anlarda Tarihi Şadırvan, Saat Kulesi, Tren Garı, Milli Kuvvetler Caddesi, Çamlık gibi simgesel noktalar objektiflere beyazlar içinde yansıdı.