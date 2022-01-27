(Özel) Balıkesir’de kar maceraları kameralara yansıdı

Balıkesir’de 4 gündür aralıklarla yağan kar ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı. Piste dönen yollarda araçlar kayarken, vatandaşlar ise karın tadını çıkardı. Vatandaşların kar maceraları cep telefonlarınca kaydedildi.

Balıkesir’de 4 gündür aralıklarla yağan kar vatandaşlara ilginç anlar yaşattı. Gündüz sıfır, gece ise eksi 6 dereceye kadar düşen sıcaklıklarla, yollar buz tutu sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar buzlanan yolda kayarken, bazıları da kaza yaparak zor durabildi. Yokuş yukarı gitmekte olan araçlar ise, yolun yarısında kar ve buzlanma sebebiyle yolda kalarak, kaya kaya geri indi. Aracın arkasına bağladığı ip ile arkadaşlarını çeken sürücü arkadaşını tehlikeye attı. Buzdan araçların arka tekerleri ise kayarak gitti. Kar yağışı sonrasında buzlanan yollarda spin atan araba arkadaşlarını tehlikeye soktu. Karda kalan araçların yardımına çevrede kar topu oynayan vatandaşlar koştu. Mahallenin dik yokuşlarından kayan gençler keyifli dakikalar yaşadı. Toros model bir aracın ise drift anları kameraya yansıdı. Tüm bu anlar ise vatandaşların cep telefonu ile kaydedildi.