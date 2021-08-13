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(ÖZEL) Bahçe sulama havuzuna düşen kirpiyi köylüler kurtardı

Erzincan’da bahçe sulama havuzuna düşen kirpi boğulmadan köylüler tarafından kürekle çıkarılarak doğaya salındı.

Çevre 13.08.2021, 11:02
(ÖZEL) Bahçe sulama havuzuna düşen kirpiyi köylüler kurtardı

Erzincan’da bahçe sulama havuzuna düşen kirpi boğulmadan köylüler tarafından kürekle çıkarılarak doğaya salındı.

Erzincan’a 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çatalarmut köyünde bahçesindeki sebze ve meyveleri sulamak için yapılan bahçe sulama havuza düşen kirpiyi köyde yaşayan vatandaşlar fark etti. Uzun uğraş sonucu canlı halde çıkararak doğaya salınan kirpinin korkudan bir süre hareketsiz kaldığı görüldü. Yaklaşık 10 metre derinlikteki havuza düşen kirpiyi kurtarmak için kendi hayatını tehlikeye sokan Hami Muşlu, “Kirpi sıcaklardan çok bunalmış, sulama kanalına düşmüş. Biz de diğer arkadaşlarla beraber gördük, uzun uğraşlar neticesinde boğulmaktan kurtardık. Şimdi de doğaya bırakacağız inşallah” dedi.
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