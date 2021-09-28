(ÖZEL) Aşk acılarını tarihi, doğal oluşum mağaralara yazdılar

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde taşların arasından sızan su ile ünlenen ve özellikle yaz döneminde binlerce kişinin ziyaret ettiği ve doğal oluşum olan Damlalı Dede Mağarası’nın duvarlarına sprey boyalar ile yazılan yazılar vatandaşların tepkilerine neden oldu.

Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya beldesindeki Damlalı Dede Mağarası adeta aşk acısı çekenlerin ya da askere gidenlerin ilan panosu oldu. Kimliği belirsiz kişiler tarafından sprey boyalar ile mağaranın duvarlarına yazılar yazılması bölgeye ziyarete gelenlerle birlikte çevre sakinlerinin tepkilerine neden oldu. Farklı renkler kullanılarak sprey boyalar ile belli aralıklarda yazılan yazılar doğal oluşum olan tarihi mağaralarda görüntü kirliliği de oluşturuyor.

Mağara taşların için sızan su ile ünlendi

Çevre sakinlerinden Mehmet Kalay mağara duvarlarına yazılan yazılara tepki göstererek, “Burası bizim önemli mesire alanlarımızdan birisi. Ayrıca burası Damlalı dede türbesi olarak da biliniyor. Ne yazık ki son zamanlarda duvarlarında sprey boyalar ile yazılan yazılar, kötü şeylerle karşılaşıyoruz. Buralara sahip çıkılmalı. Buralara insanlar dinlenmek ve oturmak için geliyor. Buraya gereken değer verilip, özen gösterilmeli” dedi.

Mağara içindeki iki taşın arasından sızan su ile ünlenirken, yöre halkı ise bu sızan suyun toplanması için bir de küvet yaptı. Çevre sakinleri ayrıca bu mağarada Damlalı Dede’nin mezarı olduğuna inanıyor.