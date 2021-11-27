(ÖZEL) Afyonkarahisar’ın o ilçesindeki mezarlık ve evlerde ürküten görüntü

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde uzun yıllardır iki mahallede yaşanan yüzey deformasyonları ve topraklardaki yarıklar Konya depremi sonrası arttı. Yarıklar yüzünden bir çok mezarın olduğu yer de çökerken evlerin duvarlarında devasa çatlaklar meydana gelmeye başladı.

Bolvadin ilçe merkezindeki Akçeşme ile Şıhlar mahallelerinde 6 yıl önce meydana gelen yüzey deformasyonları ve yarıklar Konya’da yaklaşık 20 gün önce yaşanan depremin ardından artmaya ve genişlemeye başladı. Yarıklar nedeniyle bir çok ev ve eklentileri zarara görürken bölgedeki mezarlıkta da önemli çapta tahribatlar yaşandı. Yarıklar nedeniyle bir çok mezar olduğu yere çökerken, evlerin duvarlarındaki çatlaklarda artmaya hatta bazı bölgelerde yıkımlar yaşanmaya başlandı. Yarıklar nedeniyle özellikle çöken mezarlar görüntüsü ile herkesi korkuturken, çökmelerin yaşandığı duvarlar ise görüntüsü adeta deprem yıkımını aratmadı. Çatlaklar nedeniyle bir çok ev boşaltılırken, boşaltılan evlerin duvarlarında devasa boyutlarda çatlaklar olduğu ve bazı bölümlerinin ise yıkılması sonucu harabeye döndüğü dikkatlerden kaçmadı.

Yarıkların ilk ortaya çıkmasının ardından bölgeye gelen bilim adamlarının yaptıkları incelemelerde, yüzey deformasyonlarına neden olan olaya bölgeden geçen fay hatlarının sebep olduğunu belirledi. Bilim adamlarının bölgeyi 6 yıldır takibe aldıkları ve incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.

Ortaya çıkan manzara bölge sakinlerini korkutuyor!

Bölge sakinlerinden Saim Arpa isimli vatandaş, ortaya çıkan görüntünün kendilerini çok korkuttuğunu ifade ederek, bölge için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.