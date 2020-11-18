(Özel) 1700 rakımda keşfedilmeyi bekleyen doğa harikası göl

Bayburt’un Demirözü ilçesinde tarım arazilerinin sulanması için yapılan Demirözü Baraj Gölü’nde ‘Diriliş’ adlı tekne bu sezon ilçe nüfusunun 15 katı yerli ve yabancı turist ağırladı. Dağların arasında 1700 rakımda keşfedilmeyi bekleyen doğa harikası göl, her geçen gün daha fazla ilgi görüyor.

Demirözü ilçesinde tarım arazilerinin sulanması için yapılan Demirözü Barajı turizme büyük katkı sağlıyor. Gölde sefer yapan ‘Diriliş’ adlı tekne sayesinde bu sene 9 bin 247 kişi olan ilçe nüfusunun 15 katı turist ağırlandı. Türkiye’nin sulama amaçlı yapılan en büyük barajlarından olan 1700 rakımlı Demirözü Barajı’nda 2017 yılında ‘Diriliş’ adı verilen tekneyle düzenlenmeye başlanan turlar, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekti. Adeta turist patlaması yaşanan ilçeyi bu sene pandemi süreci olmasına rağmen yaklaşık 40 bin kişi ziyaret ederek tekneyle tur attı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Lori Çayı üzerinde sulama amaçlı inşa edilen ve 2015 yılında su tutmaya başlayan Demirözü Barajı’nda belediyenin kendi imkanlarıyla çeşitli turizm aktiviteleri de zaman zaman yapılıyor.

Bu sene ilçe nüfusunun 15 katı turisti ‘Diriliş’ adlı teknede misafir ettiklerini ifade eden Başkaptan Alim Emre Seçen, “Demirözü’müzde 1700 rakımda misafirlerimizi ağırlıyoruz. Yaz döneminde oldukça çok rağbet var. Yazın gurbetçilerde geldiği zaman bayağı yoğunluk oluyor. Burası etrafı dağlarla çevrili, keşfedilmemiş adeta bir cennet. Buraya bir gelen daha sonra yeniden gelmek istiyor” dedi.

‘Diriliş’ adlı teknede göl turuna katılan turistler ise, “Burası bilinmeyen bir cennet. Çok muhteşem bir manzara eşliğinde tur yapma imkanı bulduk. Tanındıkça daha çok turist burayı tercih eder” dediler.