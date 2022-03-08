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(Özel) 15 bin fidan öğrencilerle buluştu

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde Belediye Başkanı İsmail Avcu, 15 bin meyve fidanını öğrenci ve öğretmenlerle buluşturdu.

Çevre 08.03.2022, 10:12
(Özel) 15 bin fidan öğrencilerle buluştu

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde Belediye Başkanı İsmail Avcu, 15 bin meyve fidanını öğrenci ve öğretmenlerle buluşturdu.

Bigadiç’te ilkokul, ortaokul ve lisede yapılan fidan dağıtımı öğrencileri ve velileri mutlu ederken, yetişen nesillere de örnek olundu. Bigadiç Belediyesi çalışmalarıyla toplamda 15 bin şeftali, elma, erik, ayva, armut, kiraz, kayısı ve vişne fidesi dağıtıldı. Başkan İsmail Avcu öğrencilere fidan dağıtımı öncesi nasihatte bulunurken, müjdeleri de sıraladı. Avcu, "Dönem sonunda Bigadiç’te yüzme havuzunuz olacak, Bigadiç’te yüzme bilmeyen hiçbir gencimiz kalmayacak. Gençlerimizle beraberiz artık. Bigadiç’te hiç kimse ’benim dikili ağacım yok’ diyemeyecek. Allah’ın izniyle hepinizin ikişer tane dikili ağacı olacak bu seneden. Önümüzdeki senede Allah sağlık verirse buna devam edeceğiz. Ve siz yarın büyüyüp hepiniz iş güç sahibi olduğunuz zaman işte bu ağacı ben dikmiştim diyeceksiniz, Ağaç dikmek gibi güzel ve kutlu, mübarek bir iş yok. Ve siz gençlere ben bir şeyi daha inşallah burada vaat ediyorum. Siz okullar tatil olduğu gün diplomaları aldığınız gün, hepinizin iki tane Bigadiç’te yüzme havuzu olacak. Bu sene ve Bigadiç’te bütün Bigadiç’te bütün Bigadiç’te yüzme bilmeyen hiçbir gencimiz kalmayacak size buradan söz veriyorum. Ama ben de sizden bir şey istirham ediyorum. Siz de çok çalışacaksınız. annenizi, babanızı üzmeyeceksiniz. Takdir getirenlere, teşekkür getirenlere de ayrı hediyelerimiz olacak. Onu da buradan ben size veriyorum. Bu burada ne var? Erik var, ayva var, elma var, vişne var, kiraz var, elma, armut, şeftali, kayısı hepsi var. Hangisini istiyorsanız buraya gelince ondan size verecekler. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bismillah ile başlıyoruz. Hadi gözlerinizden öpüyoruz hepinizi" dedi.

Fidan dağıtımına başlayan Başkan Avcu öğrencilere istediği fidanları vererek ’Bir can, bir fidan’ dedi. Okul aile birliği üyesi Fazilet Okman, "Ben okul aile birliği üyesiyim. Belediyemizin yapmış olduğu ’Bir can bir fidan’ kampanyası bizleri de çok mutlu etti. Böylelikle çocuklarımızda da bir sağduyu oluşturduk gelecek adına bu tür kampanyalar yapıldığında hepimiz adına biz de. mutlu oluyoruz. Belediyemize de bu kampanyadan dolayı çok teşekkür ederiz. Başkan Avcu Atatürk İlkokulu’nda ve Ortaokulu’nda fidan dağıtımlarını bitirdikten sonra Bigadiç Kuvayi Milliye Anadolu Lisesi’nde fidan dağıttı.

Kuvayi Milliye Anadolu Lisesi’nde açıklamalarda bulunan Başkan Avcu, "Evet gençlerimize şimdiden ağacı sevdirmek, yeşili sevdirmek ve de bir mensubiyet duygusu oluşturmak şimdi ben gördüm çocuklar eve giderken elinde bir şeyle gidiyorlar, meyve ağacıyla. İki adet meyve ağacıyla gidiyorlar. Buna bakacaklar, inşallah biz bunu önümüzdeki yıllarda da devam ettireceğiz. Hem şehrimizin yeşillenmesinde hem de çocuklarımızın ağaç sevgisinin yerleşmesine buradan fırsat sağlayacağız inşallah" şeklinde konuştu.

Başkan Avcu gün boyu okullarda fidan dağıtımı yaparak öğrencilerle beraber oldu. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Efe, Bigadiç Belediye Başkan Yardımcıları, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Başkan Avcu 49 okulda 6 bin 188 öğrenci ve öğretmenlerle 15 bin fidanı buluşturdu.

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