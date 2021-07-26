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Ovacık’ta sağanak yağış etkili oldu

Karabük’ün Ovacık ilçesinde 10 dakika boyunca etkili olan ve metrekareye 25 kilogram yağış düşerken, yollar göle döndü.

Çevre 26.07.2021, 17:20
Ovacık’ta sağanak yağış etkili oldu
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Karabük’ün Ovacık ilçesinde 10 dakika boyunca etkili olan ve metrekareye 25 kilogram yağış düşerken, yollar göle döndü.

Karabük’te kent genelinde siyah bulutların gökyüzünü kaplarken, Ovacık ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin girişindeki bulvarın bir bölümü kısa sürede göle döndü. Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Bir araç göle dönen yolda arıza yapınca, araç içindeki bir kişi tıkanan rögar kapaklarını elleriyle açmaya çalıştı.
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