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Ovacık-Hozat karayolu ulaşıma açıldı
Tunceli’de etkili olan kar yağışı sonrasında ulaşıma kapanan Ovacık-Hozat karayolu gerçekleştirilen çalışmalar ile tekrar açıldı.
Çevre 14.02.2022, 15:48
Tunceli’de etkili olan kar yağışı sonrasında ulaşıma kapanan Ovacık-Hozat karayolu gerçekleştirilen çalışmalar ile tekrar açıldı.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi sebebiyle trafiğe kapatılan Ovacık-Hozat (Karaoğlan istikameti, ikincil yol) yolu, araç trafiğine açılmıştır. Karayolları ekiplerimizin, yol genişletme çalışmaları devam etmektedir" denildi.